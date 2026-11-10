«En tant que juifs de gauche» …

À l’approche de 2027, un «Appel aux juifs·ves de France» invite les Juifs français à rejoindre une «gauche de rupture». Une entreprise habile mais gênante. Les morts (ouvriers juifs, résistants, persécutés…) reprennent du service pour la présidentielle contre leur gré, déplore notre contributeur Charles Rojzman.

Le 3 octobre 2026, L’Humanité publie l’« Appel aux juifs·ves de France : en 2027, quelle place pour nous ?[1] ». Il s’agit de la première parution indiquée par le collectif qui porte le texte, la Plateforme de Juifs·ves de France. Le collectif le republie le 9 octobre sur son blog du Club de Mediapart et renvoie vers le site dédié (pjdf.fr) pour recueillir les signatures. L’Union juive française pour la paix (UJFP) le relaie également.

Le cinéaste Eyal Sivan figure parmi les premiers signataires et défend publiquement l’appel aux côtés de la militante Michèle Sibony. Parmi les autres signataires figure Rony Brauman, médecin et ancien président de Médecins sans frontières, engagé sur le terrain de la solidarité avec les Palestiniens. Il défend le boycott ciblé des entreprises et institutions qui favorisent l’occupation, tout en condamnant publiquement les massacres et les prises d’otages du 7 octobre. On y retrouve également Guillaume Weill-Raynal, ancien avocat et essayiste, auteur en 2005 de l’ouvrage Une haine imaginaire ? Contre-enquête sur le « nouvel antisémitisme ». Ce dernier conteste les usages politiques de l’accusation d’antisémitisme et dénonce la stigmatisation des musulmans au nom de la lutte contre le racisme.

Le documentariste israélien Eyal Sivan cosigne également cet appel ; il défend, notamment dans l’ouvrage Un État commun écrit avec Éric Hazan, un État partagé entre Israéliens et Palestiniens sur l’ensemble du territoire situé entre le Jourdain et la Méditerranée. De son côté, Michael Löwy, sociologue et philosophe franco-brésilien ainsi que directeur de recherche émérite au CNRS, apporte sa signature en représentant un courant marxiste et écosocialiste. Il a notamment dispensé un cours à l’Institut La Boétie, la fondation de La France insoumise.

Le pianiste français et professeur à l’université de l’Indiana, Jean-Louis Haguenauer, revendique quant à lui un engagement antisioniste et anti-impérialiste dans un texte publié le 8 novembre pour expliquer son soutien. Enfin, la photographe américaine Nan Goldin figure parmi les soutiens internationaux de l’appel. En 2024, lors de l’ouverture de sa rétrospective à Berlin, elle avait pris la parole contre la guerre menée par Israël à Gaza, en rapprochant la situation du conflit des pogroms auxquels ses grands-parents avaient échappé.

Avenir en commun

Que signifie ici « gauche de rupture » ? Le 27 septembre, La France insoumise employait cette formule dans un communiqué pour désigner la gauche rassemblée autour du programme porté par Jean-Luc Mélenchon. Le rapprochement est d’autant plus naturel que la tribune range les socialistes dans le bloc central qu’elle récuse. Le texte appelle à s’engager pour la présidentielle de 2027 sans nommer ni Mélenchon ni LFI. On peut y lire une convergence avec les Insoumis. La signature de l’appel, à elle seule, ne dit pas pour qui chacun votera.

Ses auteurs refusent d’être associés à la politique israélienne, dénoncent une instrumentalisation de l’antisémitisme contre cette gauche et invoquent l’histoire des engagements juifs dans les combats ouvriers et antiracistes. Leur liberté retrouvée possède donc une destination électorale. On leur promet de sortir d’une assignation pour les conduire jusqu’à une autre.

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L’appel construit aussi un rapprochement politique : aux accusations contre le gouvernement israélien répond la dénonciation d’une extrême droite française dont le soutien à Israël servirait à blanchir l’antisémitisme. Dans ce raisonnement, le soutien de l’extrême droite française à Israël ne témoignerait d’aucune évolution : il ne serait qu’un moyen de dissimuler son vieil antisémitisme. À l’inverse, les accusations d’antisémitisme visant la gauche de rupture seraient des manœuvres destinées à la discréditer. L’extrême droite resterait donc coupable en raison de son histoire ; la gauche serait innocentée au nom de ses principes, quelles que soient ses déclarations et ses alliances. Aux uns, on oppose leur passé ; aux autres, on épargne l’examen du présent.

Dès le titre, l’écriture inclusive annonce l’appartenance politique. Avant même de présenter ses arguments, l’appel indique le camp qu’il faut rejoindre. Les références sont vérifiées, les ancêtres convoqués. On peut entrer dans le salon progressiste, pourvu qu’on ait laissé au vestiaire certaines inquiétudes et quelques morts embarrassants…

Habile entreprise

L’entreprise a son habileté. Elle refuse qu’une identité juive oblige à soutenir Israël, mais s’en réclame pour donner davantage de poids à son accusation. L’origine serait une prison lorsqu’elle inspire une solidarité ; elle redevient une autorité lorsqu’elle permet de dresser le réquisitoire. On récuse le témoin dès qu’il défend, on exhibe ses papiers dès qu’il accuse.

Un Juif français n’a pourtant à répondre d’aucun gouvernement étranger. Cette liberté comprend aussi celle de ne pas condamner Israël pour obtenir son certificat de fréquentabilité. Ici on lui demande des comptes sur les décisions israéliennes ; on exige qu’il s’en désolidarise avant de lui ouvrir les bras. Dans les deux cas, sa citoyenneté attend dans l’antichambre pendant qu’on examine sa judéité.

L’appel mobilise une histoire d’émancipation. Les morts reprennent du service pour la présidentielle. Les ouvriers juifs, les résistants, les persécutés viennent cautionner une orientation qu’ils ne peuvent plus discuter. On leur fait traverser les charniers pour les conduire jusqu’à l’isoloir. Ils voteront comme leurs héritiers l’ont décidé.

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Mais la mémoire n’a pas de carte de parti. Elle ne transmet aucune infaillibilité. Avoir été persécuté ne donne pas à ses descendants la faculté de reconnaître les justes au premier coup d’œil, encore moins celle de rendre leurs alliés innocents.

C’est pourtant le ressort de cette politique : puisque nous avons appartenu au peuple persécuté, notre place serait nécessairement auprès des persécutés. Entre les deux propositions, des militants ont distribué les rôles. Ils ont désigné les victimes définitives et les coupables permanents. La réalité est priée de respecter le placement.

Un oubli curieux

Le drapeau palestinien devient le suaire des bonnes consciences. Il recouvre une souffrance réelle, une aspiration nationale légitime, mais aussi ce qu’on préfère ne pas voir. On lui fait porter la justice du monde, la revanche du Sud, l’innocence des humiliés. Les Palestiniens disparaissent sous le personnage immense qu’on leur fabrique. Leurs divisions, leurs aspirations, les pouvoirs qui les dominent deviennent des détails qui dérangent la procession.

Le Hamas, surtout, dérange. Dans l’appel, le 7-Octobre apparaît à propos de la politique française contre l’antisémitisme ; les massacres et les otages ne sont pas évoqués, le Hamas n’est pas nommé. Cette absence retire du tableau l’acteur qui en troublerait l’ordonnance. Il reste une armée devant des ruines. Le procès peut commencer.

Cette omission rend d’autant plus intéressant le rapprochement avec Mes mains, pleines de sang, paru chez Grasset le 30 septembre. Claude Askolovitch y mêle histoire familiale, reportage et réflexion sur Israël. Il met en cause la conduite de la guerre et s’interroge aussi sur ce que lui-même serait sans Israël, où vit sa sœur. Le titre engage celui qui dit « mes ». C’est précisément la question que soulève la tribune, à l’échelle d’une parole collective. Jusqu’où peut-on dire « nous » quand il s’agit d’une responsabilité politique ?

7 octobre 2026, New York : Des centaines de personnes ont manifesté dans le sud de Manhattan à l’occasion du troisième anniversaire du 7-Octobre. Un juif orthodoxe antisioniste y arbore une pancarte pour le « démantèlement de l’État israélien ». Gina M Randazzo/ZUMA/SIPA

Les crimes du Hamas ne donnent aucun blanc-seing au gouvernement israélien. Les fautes de celui-ci n’effacent aucune menace. Tenir ensemble ces réalités exige de regarder ce qui abîme son propre discours, même lorsque ses amis vous invitent à détourner les yeux.

Une fraction des élites culturelles excelle dans l’exercice inverse. De Paris à Tel-Aviv, on peut habiter des pays différents et fréquenter les mêmes certitudes. L’artiste qui accuse sa société reçoit son brevet de courage avant qu’on ait examiné son récit. Son origine garantit sa lucidité ; sa sincérité dispense de vérifier ses omissions.

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Cette sincérité peut devenir une redoutable servante de l’aveuglement. Elle permet de retrancher les faits sans éprouver le sentiment de mentir. On défend la justice avec une telle ferveur qu’on finit par considérer la contradiction comme une faute morale.

Le plus encombrant demeure alors le Juif qui se défend. Le Juif mort appartient au patrimoine de l’humanité : on fleurit sa tombe, on expose sa photographie, on recueille son dernier cahier. Le Juif souverain trouble la cérémonie. Il possède une frontière, une armée, des responsabilités. Il peut commettre des fautes ; il peut aussi refuser de mourir.

Israël doit répondre de ses actes. Mais celui qui lui conteste toutes les réponses sans en envisager aucune finit par réclamer une capitulation dont d’autres paieront le prix. Il pourra ensuite prononcer un très beau discours sur leur disparition.

Les auteurs de cet appel sont libres de leurs engagements. Qu’ils renoncent seulement à les présenter comme une fidélité supérieure à l’histoire juive. Les morts n’ont nommé aucun comité électoral. Leur mémoire ne donne à personne le droit de demander aux vivants de rester sans défense pour leur ressembler.

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[1] https://www.humanite.fr/politique/antisemitisme/appel-aux-juifs-ves-de-france-2027-quelles-places-pour-nous