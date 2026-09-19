Le privilège de mon âge

Cet été David Guiraud, Bally Bagayoko, Louis Boyard et Salah Hamouri n’ont pas chômé. Et le président d’Avocats sans frontières non plus.

L’Arcom touche le fond. Voilà que le gendarme de l’audiovisuel français reproche à mon cher Franz-Olivier Giesbert, l’un de nos plus grands journalistes, d’avoir osé dire cet été sur CNews, sans que personne sur le plateau ne le contredise : « Je n’aimerais pas être juif à Roubaix ! »

Il faudrait donc désormais qu’un juif se réjouisse de vivre dans une ville dirigée par le LFI David Guiraud, qui, non content d’avoir été formé à la politique en lisant du Alain Soral et d’avoir employé jusqu’à récemment l’expression antisémite codée « Dragons célestes », a osé déclarer un mois à peine après le 7-Octobre : « Le bébé dans le four, ça a été fait par Israël. »

Le privilège rouge ne suffit plus

Pourquoi veulent-ils absolument faire taire CNews ? Parce que c’est en regardant cette chaîne que vous connaîtrez par exemple tous les détails sur l’affaire Bally Bagayoko. La justice soupçonne le maire LFI de Saint-Denis d’avoir bénéficié d’un détournement de fonds publics à travers un emploi de cadre bidon obtenu à la RATP.

La meute Insoumise considère que les griefs reprochés à l’élu islamo-gauchiste ne s’expliquent que par la couleur de sa peau. Le privilège rouge ne leur suffisait pas, voilà que nos stendhaliens obsédés par la race nous inventent un privilège noir.

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Le 24 août, le Parquet national financier a fait savoir qu’il ouvrait une enquête contre Bagayoko. Le matin de l’annonce, sans surprise, France Inter n’en a pas dit un mot, préférant parler de la suspension de la Légion d’honneur de François Fillon, qui venait d’être décidée. C’était effectivement beaucoup plus important.

Lors de leur dernière université d’été, les Insoumis n’ont pas fait mystère de leur obsession de tuer CNews. Louis Boyard s’est même épanché sur la manière dont ils voudraient s’y prendre. Une fois Mélenchon à l’Élysée, a-t-il promis, la chaîne sera interdite « dès la première semaine ».

Salah Hamouri, nouvelle coqueluche des Insoumis

Mais à LFI, la vraie star de la rentrée s’appelle Salah Hamouri. Durant l’université d’été, il a été reçu en majesté. Pendant plus d’une heure sur scène, interrogé par Rima Hassan, il a pu disserter sur son sujet favori : les juifs, l’argent et les médias.

Sur la communauté juive : « Le CRIF, c’est le premier groupe de lobby en France. C’est le plus grand. »

Sur les médias : « Beaucoup des riches qui font partie du CRIF et d’autres organes ont de l’influence sur les médias français, ce qui répond à la question pourquoi on ne parle pas de la Palestine dans les médias. »

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Sur les Franco-Israéliens servant dans les rangs de Tsahal : « Ils n’ont pas leur place parmi nous. Leur place, c’est la prison. Il faut recruter des témoignages, reconnaître leur identité, ne pas avoir peur de dire que c’est des génocidaires, il faut les poursuivre. »

Abject, n’est-ce pas ?

Pour mémoire, Salah Hamouri, membre FPLP, une organisation classée terroriste par l’Union européenne et les États-Unis, a été condamné en Israël après avoir avoué une tentative de meurtre sur un rabbin.

Le plus affligeant, ce n’est pas ce que je viens d’écrire. Le plus affligeant, c’est que ni Le Monde, ni Libé, ni l’odieux visuel de sévices publics ne s’en soient affligés.

Dieu merci, j’ai perdu depuis longtemps une grande partie de mes capacités d’affliction. En m’interdisant toute indignation. Le privilège de l’âge a du bon.