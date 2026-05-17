Il y a une vie après l’Assemblée…

Un mois après les municipales, le quotidien est de retour et le travail peut reprendre plus ou moins paisiblement, car l’actualité internationale et ses conséquences locales n’apportent pas franchement la sérénité. Mais promis, on tente de prendre la vie du bon côté !

Heureux sans le savoir

Le matin, j’écoute souvent la chronique d’Isabelle Saporta sur RTL. Je ne suis pas toujours d’accord avec elle, parfois même, je l’avoue, elle m’agace (pardon Isabelle !), mais ce jour-là, le 9 avril dernier, je me suis dit qu’elle avait diablement raison. Elle revenait sur les sourires de Cécile Kohler et Jacques Paris dans la cour de l’Élysée au lendemain de leur retour en France, après avoir passé mille deux cent soixante-dix-sept jours dans les geôles iraniennes. Des conditions de détention atroces, inhumaines, sans avoir le droit de lire ni d’écrire. Alors, leurs sourires et ce cri – « Vive la vie ! » poussé par l’un de nos deux ex-otages – résonnaient un peu comme un pari : et si nous autres Français, cessions de nous plaindre de tout ? Et si nous prenions conscience de notre chance de vivre dans un pays comme la France ? Et si, enfin, nous réalisions que nous sommes heureux sans le savoir !

Iran suite

Le 20 mars dernier, les Iraniens ont fêté Norouz, le Nouvel An persan. Célébrée depuis des millénaires, cette fête accueille le printemps comme un symbole de renouveau et d’espoir. Elle incarne le passage de l’hiver vers la lumière et la vitalité retrouvée. Cette année pourtant, pour des millions d’Iraniens, chez eux comme ailleurs, cette célébration a été synonyme de peur et de deuil. C’est ce que m’explique mon amie Sara, qui vit à Paris, mais dont la voix tremble lorsqu’elle évoque avec moi par téléphone la situation de ses « frères ». Je connais Sara. Elle n’a pas vraiment peur. Elle est surtout scandalisée. Révoltée. Par le régime des mollahs bien sûr. Mais peut-être plus encore par la lâcheté de l’Occident. Par ces grandes déclarations de solidarité envers le peuple iranien aussitôt contrebalancées par des prises de position qui, en réalité, minimisent la nature du régime iranien et relativisent sa violence et contribuent, de fait, à sa légitimation. La France a un rôle particulier à jouer, veut-elle croire. Mais qui, aujourd’hui, attend la France sur la scène internationale ? Malheureusement, dans ce domaine aussi, Emmanuel Macron aura passablement écorné l’image et l’influence de la patrie des droits de l’homme. Vivement 2027 !

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Administration

À Béziers, la tempête Nils a fait des ravages : plus de 300 arbres arrachés ou tombés et près de 300 000 euros de réparations à engager. Lors d’une réunion avec nos services « espaces verts et nettoiement », j’apprends l’information suivante. Alors que nous avions déposé un dossier en vue d’obtenir une aide de l’État pour nous aider à réparer les dégâts causés par la tempête, celle-ci nous a été refusée. La raison invoquée ? Priorité aux plus petites communes qui ont été sévèrement touchées par les intempéries. Jusque-là, l’explication s’entend. C’est la suite qui est plus étonnante. Pour monter notre dossier de subvention, nos agents ont consciencieusement répertorié chaque arbre tombé et en ont envoyé la liste à l’administration en charge d’instruire notre demande. Laquelle nous a répondu non, comme je vous l’ai indiqué, mais a quand même dépêché manu militari un de ses agents pour vérifier chaque arbre et chaque souche mentionnés dans ledit dossier. Comprenne qui pourra. Si quelqu’un au gouvernement cherche encore à faire quelques économies, j’ai des idées !

Naissance

En remontant le long du petit lac du superbe plateau des Poètes à Béziers avec le directeur des espaces verts, nous nous étonnons de ne voir qu’un seul des deux cygnes noirs évoluer sur l’eau. D’habitude, ces bêtes majestueuses ne s’éloignent guère l’une de l’autre. Réponse en photo le lendemain matin, puisque l’oiseau qui se cachait était en réalité en train de couver et a donné naissance à six petits cygneaux du plus joli gris souris. On attend également de bonnes nouvelles du côté des cygnes blancs… Tout ce petit monde a rapidement été mis en sécurité pour les protéger des cormorans – une espèce protégée – qui mangent nos bébés cygnes sans état d’âme aucun. Quand on vous dit que la vie est belle !

Carburants

Une chose m’étonne. Rappelez-vous les gilets jaunes. Ils sont descendus sur les ronds-points en 2018 quand le gasoil est passé à 1,50 euro par litre. Aujourd’hui, dans certaines stations, on atteint les 2,50 euros, mais personne ne bouge. Qu’est-ce à dire ? Les Français sont-ils devenus fatalistes, indifférents ou pire, soumis ? C’est ce que montrent les sondages puisqu’une enquête Odoxa souligne que plus de 70 % d’entre nous se disent « résignés au déclin du pays »… Ouh là ! Isabelle Saporta, à l’aide ! Il est temps de remonter le moral des Français. Les dorloter, les rassurer mais surtout, ne pas leur mentir. Avouez qu’avec les candidats annoncés pour la présidentielle de 2027, on n’en prend pas tout à fait le chemin…

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Lettre à Clara

Vous l’avez peut-être vu ou entendu, Robert Ménard (dont j’ai la chance de partager la vie) vient de publier Lettre à Clara. Une centaine de pages adressées à notre fille pour tenter de comprendre pourquoi certains sujets sont devenus tabous à la maison, de peur de se disputer lors des si rares moments que nous pouvons partager. Écrire ce livre lui a coûté plus qu’aucun autre. Chaque mot en a été pesé. Il ne fallait surtout pas blesser. Je n’ai pas regardé toutes les émissions dans lesquelles Robert a eu l’occasion de parler de son livre, mais je suis chaque fois émue d’entendre une formidable déclaration d’amour d’un père à sa fille. Bonne nouvelle, elle n’y est pas indifférente… Et elle nous a fait la plus belle des surprises en acceptant – en connivence avec l’éditeur – de répondre à la lettre de son père à la fin du livre. Une réponse simple, mais tellement belle et sincère. Comme elle.