Un beau ténébreux

Dans le film de Lukas Dhont, rien n’est crédible — à part l’obsession du réalisateur pour la plastique d’Emmanuel Macchia.

Au fil des ans, la thématique queer a fini par s’imposer à Cannes comme un plat de résistance incontournable. Le cinéaste flamand Lukas Dhont y cantine d’ailleurs depuis 2018 : Girl obtenait un prix d’interprétation pour Victor Polster, dans le rôle d’un danseur adolescent trans. Quatre ans plus tard, Close remportait le Grand prix du festival, avec un drame passionnel entre deux collégiens.

Soldats en jupons

Coward, titré Les braves pour sa sortie dans nos salles, s’est vu récompensé d’un double prix d’interprétation exæquo pour les deux jeunes acteurs Emmanuel Macchia et Valentin Campagne. Ils incarnent des garçons envoyés sur le front belge, en 1916. Le premier est chargé d’aller repérer les blessés restés sur place après le carnage des assauts, dans un paysage dévasté, pour que les brancardiers les évacuent vers l’infirmerie, à l’arrière. Le second, rescapé d’une blessure qui le dispense de participer aux combats, est affecté à l’organisation des spectacles de divertissements par lesquels une petite troupe de fantassins, costumés, voire travestis, sont sensés remonter le moral des troupes. La Grande guerre est ainsi la toile de fond de ce film exclusivement masculin. Mais cet arrière-plan de souffrances indicibles, de hurlements de douleur, d’agonisants éventrés dans le sol fangeux de la plaine n’est jamais, semble-t-il, pour le réalisateur belge de 35 ans, – au risque d’une certaine impudeur à l’égard de cette hécatombe humanitaire – qu’un chromo évanescent, fort peu réaliste, quasiment anecdotique en regard du seul sujet qui intéresse vraiment Lukas Dhont : la rencontre, la passion touchante (et totalement improbable sur le plan de la vraisemblance) entre les deux choupinets, lesquels se partageront donc la plupart des (gros, voire très gros) plans que l’image privilégie à outrance.

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Sous les traits de Valentin Campagne, déjà fort d’un certain nombre d’expériences de cinéma, le personnage de Francis, tailleur de son métier, apprend-on, et pour cause reconverti, comme conscrit, en ballerine et concepteur de ces revues récréatives de soldats en jupons. Campé par Emmanuel Macchia, acteur a priori non professionnel, repéré par hasard et heureux élu d’un casting sauvage, Pierre, l’éphèbe paysan tourmenté par ‘’les- horreurs- de- la- guerre’’ et qui demandera à s’en consoler entre les bras malingres de Francis, gandin efféminé, mais paradoxalement plus solide que lui pour affronter le spectacle de cette boucherie.

Complaisante idolâtrie

On sent bien, d’un bout à l’autre du long métrage – plus de deux heures – , que c’est essentiellement sur le visage de beau ténébreux de Pierre/ Emmanuel Macchia que s’exerce la fascination dévorante de Lukas Dhont : il ne perd pas une occasion de resserrer avec constance l’objectif sur ses yeux de biche, ses lèvres rouges et pulpeuses, ses regards lourds qui chavirent, s’attardant sur les attendrissantes mimiques dont le photogénique model boy n’est pas avare, le soyeux de sa chair juvénile, son torse imberbe et ses cheveux d’or… Comme si le canevas somme toute assez sommaire des Braves n’était jamais que l’alibi de cette complaisante idolâtrie : elle culmine dans la douce scène d’amour où, plein écran, se joignent les bouches (et les soupirs) des amants, réunis sur un étroit lit de cuivre, dans une chambrette vintage propice à leurs ébats secrets – on a tout de même un peu de mal à croire, vu l’époque et le contexte, qu’un couple de bidasses ait pu se ménager pareille intimité clandestinement…

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Mais une pure intention romanesque préside manifestement à tout, quitte à ce que rien ne soit franchement plausible dans ce scénario. Y compris le dénouement : brutalement mis dehors par le jeune patron du verger, retour du front, dans l’exploitation duquel le petit paysan déserteur était parvenu à se faire oublier, Pierre, la paix revenue, retrouve in fine, trois ans plus tard, le bien-aimé Francis tel qu’en lui-même dans la boutique de tailleur paternelle… Amorce d’une nouvelle vie pour nos tourtereaux ? Baignée de suaves couleurs pastel, la joliesse à fleur de peau du mélodrame homo ravira à coup sûr idéalistes, natures sentimentales, âmes sensibles et militants de la bonne cause LGBTQIA+. Avoir bon cœur suffit-il à faire du bon cinéma ? Quoiqu’il en soit, grâce à Lukas Dhont, une carrière de comédien s’ouvre pour le brave et ravissant Emmanuel Macchia. On s’en réjouit.

Durée : 2h05. En salles le 18 novembre.