La solitude du ring

Est-ce qu’en boxe féminine l’Algérienne Imane Khelif aurait caché ses bijoux de famille pour obtenir une médaille d’or aux JO de Paris ? Pour couper court, et éviter à l’avenir toute suspicion, la fédération World Boxing (partenaire du CIO) a édicté de nouvelles règles : désormais pour monter sur le ring, il faudra se soumettre à une analyse ADN, déterminant le sexe à la naissance, avant d’éventuelles modifications hormonales ou coups de bistouri.

Ce nouveau point pourrait indisposer la FFB (fédération française) qui a accordé en avril 2024 à Maho Bah-Villemagne, né femme, mais ayant obtenu administrativement la qualité masculine, une licence homme…

Ex-femme et boxeuse (vice-championne de France en 2022), on ne peut le suspecter de vouloir tricher car la transition est risquée…

Mais Maho, 30 ans, 50 kilos sur la balance, peine à trouver des adversaires. Dans cette catégorie, il y a peu de boxeurs sinon à sa taille du moins à son poids, et encore moins qui veulent prendre le risque de croiser les gants avec une ex-femme… Verdict depuis l’obtention de sa licence homme, Maho n’a combattu que deux fois, toujours contre le même adversaire (pour un nul et une défaite), ce qui devient rengaine. Remarquez, entre les cordes, ça pourrait créer des liens : « Il m’a mis une droite, je lui ai mis une gauche, on a tout de suite compris qu’on était faits l’un pour l’autre. »

Naguère on disait d’une personne qu’elle avait mauvais genre quand elle avait de drôles de mœurs. Aujourd’hui on parle de personnes qui ont le cul entre deux chaises. Un casse-tête dont Maho a accepté de nous causer : « Quand je boxais chez les femmes, on me soupçonnait d’être un homme et un tricheur. Maintenant que j’ai une licence homme, mes adversaires hésitent, et je les comprends, car c’est pas évident de boxer un trans. » Actuellement blessé, Maho espère remonter sur les rings à la rentrée. Trois adversaires auraient donné leur accord. La preuve que chez les coqs (catégorie de 51 à 53 kilos), il n’y a pas que des poules mouillées.