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Destruction d’une relique chrétienne en Meurthe-et-Moselle : un premier suspect interpellé

Vincent Nahan
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Destruction d’une relique chrétienne en Meurthe-et-Moselle : un premier suspect interpellé
Mission Association Habibi Valtiberina, Paroisse Saint-Joseph, du Pere Mario (italien), lieu de formation pour Refugiees irakiennes chretiennes. Deux ateliers: - Atelier restauration (preparation et service). Le restaurant s appelle Mar Yousef. - Atelier couture : Rafedin Fashion La mission est en partie financee par l Ambassade de France. Amman, Jordanie, le 20 decembre 2023. //04NICOLASMESSYASZ_2023_12_20c_293a/Credit:NICOLAS MESSYASZ/SIPA/2401171550

La découverte d’un reliquaire forcé et la profanation d’une relique de saint Nicolas en Lorraine ont suscité une vive émotion parmi les habitants et les responsables religieux. Si un suspect a rapidement été interpellé, cet acte relance les inquiétudes autour de la protection des édifices cultuels de la région.

Les faits se sont déroulés au sein de la basilique Saint-Nicolas-de-Port, en Meurthe-et-Moselle, où les fidèles et les responsables paroissiaux ont constaté la dégradation d’un reliquaire ce 31 octobre dernier, informe le site Aleteia. Ils ont aussi noté la disparition, ou la profanation, d’un fragment d’ossement attribué à saint Nicolas. Le diocèse local a immédiatement condamné une atteinte grave au patrimoine cultuel et déposé plainte, indique le site d’information chrétien Tribune Chrétienne, entraînant l’ouverture d’une enquête par les forces de l’ordre et la police technique et scientifique.

Destruction d’une relique chrétienne en Lorraine : un symbole historique et régional touché

Au-delà de sa dimension strictement cultuelle, saint Nicolas occupe une place historique et patrimoniale majeure en Lorraine, dont il est le saint patron depuis le Moyen Âge. Les investigations menées par les forces de l’ordre ont permis d’interpeller un suspect, qui a reconnu les faits en garde à vue. D’après les éléments de l’enquête, l’individu a déclaré avoir volontairement brûlé ce fragment d’os dans le but affirmé de « combattre le fétichisme ».

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Face à la portée symbolique de cet acte et à la répétition des incidents dans la région, le diocèse a annoncé l’organisation d’une messe de réparation et de recueillement qui se tiendra le 20 novembre prochain.

La question récurrente de la sécurisation des édifices

Cet incident relance les interrogations des maires et des affectataires sur la protection des églises rurales et urbaines, souvent ouvertes librement au public sans surveillance permanente. Selon les données régulières du ministère de l’Intérieur, les atteintes aux biens culturels et cultuels — incluant les vols d’objets sacrés et les dégradations matérielles — représentent chaque année plusieurs centaines de faits constatés sur l’ensemble du territoire français.



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Vincent Nahan
Journaliste

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