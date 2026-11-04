Quand les censeurs interdisent de penser le réel

Après l’attentat de Trappes. Chérie, j’ai rétréci la liberté d’expression!

La liberté d’expression ? Elle n’a jamais intéressé les journalistes cireurs de bottes. S’opposer aux initiatives du pouvoir pour mettre les réseaux sociaux sous surveillance reste un combat réprouvé par la caste docile ; elle préfère le côté du manche. Les suiveurs à cartes de presse sont toujours là quand il s’agit de dénigrer ceux qui décrivent les choses telles qu’elles sont. Mais voilà : la banalisation de la censure a encouragé les vocations d’épurateurs d’opinions. Des médias audiovisuels croyaient avoir assuré leur sécurité et leur honorabilité en donnant des gages à la pensée labellisée. Or certains d’entre eux sont devenus indésirables pour l’extrême gauche et l’islamosphère. Suivre une manifestation, ces derniers jours, peut relever du reportage de guerre, avec port du casque et gardes du corps. Les femmes sont des cibles, comme ce fut le cas du grand reporter de CNews, Régine Delfour, agressée le 31 octobre à Paris.

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Toutefois, cette intolérance ne se réduit pas à la foule désinhibée qui voit dans le journaliste un représentant du système ou un témoin gênant. L’hystérie totalitaire pousse les idéologues, enivrés par la violence du moment, à tenter de faire taire, quitte à criminaliser les mots. Édouard Philippe a été écharpé pour avoir déclaré, sur TF1 le 1er novembre, d’une manière alambiquée : « Dans les images que nous avons vues des pillages, il y avait de fait un certain nombre, et un nombre important, de jeunes Français, sans doute, que je considère comme des Français, issus de l’immigration ». Jean-Luc Mélenchon a vu dans cette banale expression sur l’immigration une « calomnie raciste », un « discours dégoûtant ». Le progressisme médiatique a abondé dans l’interdiction de décrire la réalité.

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C’est d’ailleurs pour avoir choisi de dévoiler les dessous du « vivre-ensemble » que CNews est devenue la chaîne à abattre pour les dénégationnistes. Une pétition (« Supprimer CNews de l’audiovisuel français ») déposée le 10 juin par un citoyen, Lucas Massoni, s’est emballée après l’attentat raciste de Trappes, dont la chaîne d’information a été tenue pour responsable par le maire de la ville, Ali Rabeh. Son amalgame n’a pas été désavoué par le chef de l’État ni par le Premier ministre. Ce mercredi matin, la pétition comptait plus de 800 000 signatures. La semaine prochaine, l’Assemblée se prononcera sur les suites à donner à cette dérive liberticide. Elle vise à sanctionner un média plébiscité par un public avide d’informations interdites.

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Seule la mise au silence des témoins empêche de penser le réel. Cette omerta devrait indigner les défenseurs de la liberté d’expression. Leur lâcheté est un aveu. Une charia médiatique a même été édictée par M. Rabeh, avec l’approbation d’un monde politique ayant perdu ses repères démocratiques : parler de submersion migratoire ou de grand remplacement serait assimilé, par les chasseurs de dissidents, à des propos pénalement répréhensibles. Évoquer la remigration, thème du dernier roman de Renaud Camus dans lequel l’auteur s’amuse sérieusement à être président de la République[1], est inconcevable pour les censeurs. Un colloque et une manifestation sur ce thème, organisés le week-end dernier par Polémia, présidée par Jean-Yves Le Gallou, ont été interdits par le ministre de l’Intérieur. Mais Bossuet a prévenu : « Le propre de l’unité est d’exclure ».

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[1] La libération du territoire, Éditions du Château.