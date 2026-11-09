🎙️ Podcast Atlanti’Causeur: cette semaine la jeunesse, ce naufrage / la liberté d’expression sous pression

Élisabeth Lévy (Causeur) et Jean-Sébastien Ferjou (Atlantico) débattent de l’actualité de la semaine. Une discussion toujours franche, jamais froide, parfois féroce. Sans langue de bois ni sujets tabou, ces deux-là ne sont pas toujours d’accord et ne se l’envoient pas dire !

La bienveillance envers la jeunesse est-elle devenue une forme d’abandon ? La lutte contre le racisme sert-elle désormais à faire taire les voix discordantes ? Dans ce nouvel épisode d’Atlanti’Causeur, Élisabeth Lévy et Jean-Sébastien Ferjou confrontent leurs analyses sur les mobilisations lycéennes et les menaces qui pèsent, selon eux, sur la liberté d’expression.

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Derrière les blocages et la contestation de Parcoursup, les adultes ont-ils renoncé à transmettre le goût de l’effort et le sens des limites ? Tous deux dénoncent une complaisance qui désarme la jeunesse face au réel. De la pétition réclamant la fermeture de CNews aux pressions visant les journalistes, ils interrogent aussi une vie publique où l’adversaire devient un ennemi à disqualifier. Si Jean-Sébastien Ferjou appelle à résister à l’intimidation idéologique, Élisabeth Lévy souligne le prix professionnel et économique de cette résistance. Une question traverse leur échange : comment défendre le droit de nommer les faits tout en évitant les généralisations et les amalgames ?

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En fin de compte, une société qui ne supporte plus la contradiction peut-elle encore transmettre, débattre et faire vivre le pluralisme ?