L’équipe d’Israël menacée, le Tour de France en danger?

Dimanche premier juin, le Giro s’est terminé avec la victoire du Britannique Simon Yates. Mais cette édition 2025 du Tour d’Italie cycliste aura été marquée par un événement extra-sportif mais ultra-palestinien, une opération menée contre Israël.

Le 15 mai, lors de l’étape du Tour d’Italie arrivant à Naples, se produit une scène hallucinante : alors que deux coureurs échappés déboulent dans le final avec une quinzaine de secondes d’avance sur le peloton lancé à toute vitesse, deux individus prennent pied sur la chaussée et tendent une corde, un véritable coupe-gorge. Heureusement les deux échappés en réchappent en baissant la tête et le peloton peut freiner et éviter le carnage d’une chute collective, tandis que les deux intrus sont maîtrisés manu militari.

La raison de cet attentat : protester contre la participation au Giro de l’équipe Israël-Premier Tech.

À Naples, en référence au 15 mai 1948 (soit le lendemain de la proclamation de l’État d’Israël le 14 mai 1948, quand les armées arabes déclenchèrent la première guerre israélo-arabe), des affiches et des tracts (voir notre illustration plus bas) avaient été imprimés pour inviter les »pro-palestiniens » à venir manifester leur hostilité à l’équipe Israël-Premier Tech… ça aurait pu tourner au drame.

Pour les non-initiés, l’équipe Israël-Premier Tech n’est pas une équipe composée de coureurs israéliens, mais une formation internationale, qu’Israël finance et sponsorise. En affichant son nom sur un maillot, Israël ne constitue pas une exception. Si depuis 1969, les équipes cyclistes portent traditionnellement le nom des marques commerciales qui les financent (Groupama, Ineos, AG2R…), depuis une dizaine d’années, certains pays musulmans entretiennent des formations (composées de coureurs de tout pays et de toute confession) et l’affichent officiellement pour soigner leur image, comme Bahrain Victorious, les Émirats arabes unis-Team Emirates, voire encore l’équipe Astana, du nom de la capitale du Kazakhstan.

Jusqu’à présent ça ne mettait aucun bâton dans les roues… Mais après le coupe-gorge de Naples, on peut craindre un retour de… bâton. Est-ce que le Tour de France, qui part de Lille le 5 juillet, est menacé ? Oui. Dans son édition du 16 avril l’organe militant « Chronique de Palestine » accusait les organisateurs du Giro d’Italia (9 mai – 1er juin), du Tour de France (5 – 27 juillet) et de la Vuelta a Espana (23 août –14 septembre) d’autoriser « honteusement » la participation d’Israël-Premier Tech, qualifiée d’équipe du génocide. Et d’inviter les partisans pro-palestiniens à venir sur le bord des routes « manifester pacifiquement ». Mais à l’heure actuelle, une telle formule, c’est un oxymore…