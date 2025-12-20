Attache ta ceinture, on décolle!

Mathieu le steward est un moderne : il tutoie direct. Ancien animateur radio, passionné d’aviation, le voilà « personnel naviguant » – c’est comme ça qu’on dit – depuis 2018. Sur quelle compagnie ? Le secret demeure bien gardé : même ChatGPT ne divulguera rien. Mais au fond, qu’importe ? Toujours est-il que cet « influenceur » des airs – cf. mathieu_le_steward, 400 000 abonnés – est l’auteur d’un Guide anti-stress de l’avion. Manuel qui, à point nommé juste avant les transhumances du solstice d’hiver, s’adresse aux flippés du voyage au-dessus des nuages – mais pas que (votre serviteur emploie à dessein cette formule élégante à souhait, ce pour rester dans la tonalité stylistique du livre).

Manuel de survie

Car ce vade-mecum, en toute franchise assez plaisant jusque dans sa facture intrinsèquement basique, ne s’offre pas seulement pour un manuel de survie à l’usage des paranoïaques de l’aérien. En effet, illustré par les soins d’une certaine Julie Andriamampianina à la façon d’un livre destiné aux moins de 10 ans, l’ouvrage ne se contente pas d’analyser les angoisses supposées pour leur porter remède avant le crash – répondant par exemple à la question : « j’ai peur des toilettes en avion, c’est normal ? », ou proposant un quiz aidant à s’identifier comme « claustrophobe, « profil anxieux », « traumatisé » ou « hypersensible ». Il décrypte par le menu, à l’usage spécifique des (particulièrement) nuls, par exemple « le principe de la portance », ou le rôle assigné aux ailes et aux gouvernes.

Mathieu expliquera encore qu’un avion « décroche » rarement, qu’un piaf dans un réacteur n’est pas la fin du monde… Sans craindre d’entrer dans les détails, il nous apprend « pourquoi [il y a] parfois du ‘’scotch’’ sur [la carlingue de ton jet]»; le principe des turbulences, etc. Ou encore : « le front intertropical, késako ? » (sic). On saura tout, ou presque, sur le personnel de bord, sur la pitance des pilotes en vol, sur les modalités de maintenance et de révision de « ton » Airbus ; sur le sens (caché) de l’injonction « PNC aux portes ». Tu n’ignoreras rien, Ô lecteur (ou même lectrice !), des bonnes pratiques de prévention pour « voyager sereinement ».

On prépare la valise et on se détend

Quoi de mieux qu’un professionnel pour enseigner comment « préparer sa valise et son sac cabine » ? Mathieu nous invite même, avant que de partir vers les cieux, au « rituel zen » : « un excellent moyen de te calmer est de pratiquer la respiration abdominale. Assis ou allongé, pose ta main sur ton ventre, inspire profondément par le nez pendant 4 secondes, retiens ton souffle pendant 2 secondes, puis expire lentement par la bouche pendant 6 secondes ». Et si je ne sais pas comment compter les secondes, comment fais-je, hein, comment ? Comme quoi, toute œuvre pédagogique a ses limites.

Et quand bien même Mathieu, nous assurant que « tout est sous contrôle » quoiqu’il arrive, a garde de ne pas se placer parmi les râleurs (dont je suis) qui rechignent à s’accommoder de la proximité d’enfants ou de nourrissons en plein vol : car, n’en déplaise aux géniteurs des marmailles en question, c’est, pour leur voisinage immédiat, otage du long-courrier, la promesse de vivre 8 à 12h d’enfer absolu (la classe business nous en préservant généralement, mais à quel prix !)… Non, placé du côté du manche dans un rapport de solidarité bienveillante avec le présumé couple parental, Allouch voue aux « petits cœurs inquiets » (sic) comme aux nourrissons vagissants la sincère tendresse d’une vraie maman. Idem pour nos sœurs enceintes, ou pour ces hôtes félins, canins, voire équins dont certains passagers croient devoir encombrer la cabine… Bref, du « mystère du jus de tomate en vol » (sic) à la gestion de « tes » « contraintes alimentaires », ce manuel des bonnes pratiques, nourri des meilleures intentions, à la fois gentil, parfaitement inutile et rigoureusement bien-pensant, ne fera certes pas décoller en vous la pensée… En somme, c’est le genre de cadeau de Noël sympa, que vous refilerez plus tard à votre nouvelle belle-sœur, pour lui fêter son premier voyage de noces. Sûr qu’elle va adorer.

A lire : Le Guide anti-stress de l’avion, par Mathieu Allouch. 143 pages, 2025, Voyages Gallimard.

