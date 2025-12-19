Que Gérald Darmanin nous aide à le soutenir…

Après une visite en prison très commentée de l’ancien président Nicolas Sarkozy, des syndicats de magistrats se sont déclarés hier « consternés » par le soutien exprimé par le garde des Sceaux à Damien Castelain, président de la métropole lilloise condamné mardi à 18 mois de prison avec sursis, 20 000 euros d’amende et deux ans d’inéligibilité avec exécution provisoire pour « abus de confiance et recel » et « détournement de fonds publics ».

Mon premier mouvement a toujours été de soutenir le garde des Sceaux dans ses interventions périphériques, sans qu’elles soient jamais totalement détachées de sa prestigieuse fonction de ministre de la Justice. Je ne pouvais, en effet, m’empêcher d’estimer cette personnalité qui entendait demeurer libre et refusait, même dans son expression publique, de sacrifier ses amitiés ou son estime.

Récidive

Il l’a fait pour Nicolas Sarkozy, en tentant tant bien que mal de rattacher sa sollicitude à l’égard de l’ancien président à son obligation de vérifier, pour sa sauvegarde, les conditions de son incarcération. Il a été très critiqué par les syndicats de magistrats, mais, en définitive, on n’a pas considéré que la manière dont ce soutien avait été formulé portait atteinte à l’équité de l’appel à venir au début de l’année 2026.

Mais, à l’évidence, le ministre est un homme entêté dans ses résolutions, pour le meilleur en ce qui concerne la politique qu’il mène et qu’il projette, sur un mode plus ambigu s’agissant de la persistance de ses fidélités amicales et politiques malgré l’énoncé d’une condamnation.

A lire aussi, Gilles-William Goldnadel: Dénigrez-moi!

En effet, le ministre a assuré de son « soutien » un élu du Nord condamné par la cour d’appel de Douai à dix-huit mois de prison avec sursis et à deux ans d’inéligibilité pour détournement de fonds.

Deux syndicats de magistrats se sont indignés, jeudi 18 décembre, des propos de Gérald Darmanin. Celui-ci a précisé sur X que, « sans commenter d’aucune manière une décision de justice », il avait « une pensée plus qu’amicale pour Damien Castelain, qui est un grand président de la Métropole de Lille et un maire passionné de Péronne-en-Mélantois (…), dans un moment difficile ».

Même si Gérald Darmanin délimite clairement son champ d’expression en affirmant qu’il ne relève pas du commentaire d’une décision de justice, l’USM a considéré comme « problématique » toute expression publique de soutien à un justiciable condamné.

Ligne de crête

Pour le moins, il s’agit d’une attitude quelque peu schizophrénique du garde des Sceaux, qui choisit de rester sur une ligne de crête, conciliant les exigences de sa fonction et ses fidélités politiques et personnelles.

On notera qu’il ne s’agit pas de la démarche qui avait été reprochée à François Bayrou, lequel ne parvenait pas à comprendre que le citoyen ne pouvait pas, sur des sujets judiciaires, prendre sans difficulté la relève du garde des Sceaux.

Gérald Darmanin s’efforce de faire d’une pierre ministérielle deux coups, si j’ose dire. Il me semble que cette intervention, qui introduit un peu de liberté dans le carcan ministériel, n’a rien de gravissime.

Elle me paraît plus préjudiciable à la multitude de ceux qui soutiennent l’émergence et la pratique intelligente, très active, enfin, d’un authentique et remarquable ministre de la Justice. Non pas parce qu’il a succédé, place Vendôme, à une personnalité qui validait le contraire de ce que l’avocat plaidait – cela ne concerne que le seul Éric Dupond-Moretti – et qui n’était pas loin de faire passer pour une politique pénale ses éructations constantes, notamment parlementaires, contre le Rassemblement national.

Je demande respectueusement à Gérald Darmanin de songer, dans son expression publique, aux citoyens qui sont enfin heureux – comme hier avec Bruno Retailleau – de voir le régalien pris en charge par des responsables dignes de ce nom, qui honorent et ont honoré leur fonction sans se contenter d’être honorés par elle.

Il faut que le ministre Darmanin ne rende pas trop difficile le soutien qui lui est apporté, ni l’admiration qu’il peut susciter au sein d’un gouvernement imparfait, par son inlassable et novatrice volonté de changement, et par son action effective. Si j’osais, j’irais jusqu’à lui demander de ne pas me contraindre, lorsque j’écris des billets pour le défendre ou l’approuver, à des exercices de plus en plus éprouvants.