Dénigrez-moi!

Le président d’Avocats sans frontières réagit aux plaintes qui viennent d’être déposées par les groupes France Télévisions et Radio France auprès du tribunal des affaires économiques contre CNews, Europe 1 et le JDD pour « dénigrement ».

Ainsi, l’odieux visuel public, qui a le cuir sensible, a décidé de saisir la justice d’un crime de lèse-majesté commis contre son auguste personne par CNews et consorts. On l’aurait exagérément critiqué depuis que les sieurs Cohen et Legrand ont été pris en flagrant délit de conciliabules avec des éminences rouges dans un bouge. CNews en aurait trop fait son miel et son fiel. Il se trouve qu’ayant supplié depuis des lustres cette maison, dans laquelle je chronique pour survivre modestement, de ne plus accepter d’être maudite sans mot dire, j’ai une parfaite remembrance des injures, insultes, diffamations et autres malédictions qu’elle a reçues de la part des chaînes d’État.

C’est ainsi, pêle-mêle, que je me remémore les émissions combien polluantes de Sonia Devillers contre CNews en général et certains de ses chroniqueurs en particulier.

Dès juillet 2019, dans son « Instant M », elle émet un billet fort critique, taxant la télévision maudite de « surenchère sécuritaire ».

Puis en octobre de la même année, elle reçoit deux journalistes de Libération et la conversation, une fois encore, est consacrée à la chaîne privée abhorrée, accusée de « droitisation ». Après force critiques, dame Devillers Sonia prie ses deux invités de jeter à la vindicte publique la liste des individus « très à droite, voire à l’extrême droite » qui interviennent sur CNews. Sans se faire prier, nos deux délateurs distingués désignent Ivan Rioufol, Charlotte d’Ornellas, Gabrielle Cluzel…. et Lévy et Goldnadel.

A lire aussi: L’immigration, la science et les gardiens du temple médiatique

J’ai beau avoir bon caractère, venant de mère Devillers, j’avoue l’avoir amère. La dame patronnesse antiraciste, dont l’esprit ne m’a jamais frappé violemment, a en effet trouvé le moyen, lors d’une émission où elle avait invité un militant de l’OLP, de considérer Jean Genet comme « un écrivain merveilleux ». Tellement merveilleux que le sulfureux admirait, et pas seulement sexuellement, les beaux SS d’Allemagne et les magnifiques terroristes de Palestine. Seulement, le soufre antisémite d’extrême gauche n’a jamais indisposé les narines de la radio de sévices publics. C’est à ce stade terminal que j’ai aperçu les limites de mon humour judaïque.

Mais cessons de fantasmer sur Sonia. Une pensée pour Fady Hossam Hanona, journaliste chez la petite sœur France 24, qui a écrit vouloir « brûler les juifs, comme Hitler », et qui est toujours appointé par elle.

Et une dernière pour Nora Hamadi, nouvelle préposée à la revue de presse d’Inter, qui apporta son soutien à Rima Hassan à peine quelques jours après le septième jour maudit du dixième méchant mois, en tweetant l’image d’un poing rageur.

Non vraiment, je ne puis plus accepter ce service public audiovisuel qui s’autorise à couvrir de fange ses adversaires et qui ne supporte pas le moindre postillon en retour.

En conséquence, c’est décidé, j’appelle mon avocat, il est très bien.

Et je le recommande à dame Élisabeth.