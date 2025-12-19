Entrisme islamiste: la commission a rendu sa copie

Nos partis politiques sont-ils infiltrés par des ennemis mortels de la République ? Un rapport parlementaire pointe l’ « opportunisme électoral » de l’extrême gauche. « Dans certaines villes, il existe la mise en place d’une forme d’écosystème entriste avec l’infiltration dans les services et les conseils municipaux, le contrôle de certains quartiers, et parfois du périscolaire » a dénoncé le député Xavier Breton (LR) alors que les Français éliront leurs maires en mars.

La commission parlementaire d’enquête sur « les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l’action terroriste ou propageant l’idéologie islamiste » a élaboré un rapport qui a été présenté ce mardi par le président Xavier Breton (LR) et le rapporteur Matthieu Bloch (UDR) lors d’une conférence de presse.

Musulmans et islamistes, ne faites plus l’amalgame

Beaucoup de pages, au vu du document posé sur le pupitre des deux orateurs. Le compte-rendu de vingt-neuf auditions dont le but, tient à préciser le président, n’était nullement de produire du spectacle mais d’écouter, de comprendre, de chercher à établir un constat. Une image à l’appui de ses propos, la commission n’avait vocation à être ni « une cage de MMA, ni une piste de cirque. » Et le même de se lancer aussitôt dans une périlleuse dénonciation d’un éventuel amalgame en miroir qui conduirait à voir dans chaque musulman un islamiste en puissance, et inversement dans tout islamiste un musulman. Il se peut que j’aie mal compris, mais j’avoue humblement que jusqu’à ce jour la notion d’islamiste non musulman m’échappait totalement. Comme quoi, même soporifique, une commission parlementaire peut avoir du bon.

Cependant, toute ironie mise à part, du bon, il y en a au détour de ce rapport. Des choses sont dites qui le sont clairement. La menace islamiste n’est pas un fantasme, mais une réalité qui nécessite que nous luttions activement contre et que nous nous employions à générer un « sursaut démocratique ». Cela allait sans le dire, ricaneront certains, mais il est clair que cela va mieux toute de même en le disant. Mettre des mots sur le réel est un premier pas digne de considération. Même s’il faut se contenter de devoir attendre les suivants…

Où est passé Laurent Wauquiez ?

Prenant la parole à son tour, M. le député Matthieu Bloch commence quant à lui par exposer les difficultés de mise en place de la commission. Un faux départ, d’abord, dont il impute la responsabilité à son collègue Laurent Wauquiez dont la présentation du projet aurait conduit à ce que le bureau de l’Assemblée le rejette en l’état. Donc perte de temps, et le temps, justement, déplore le rapporteur, a fini par manquer. Ce pourquoi l’audition vedette, l’audition star de la séquence – celle de M. Mélenchon – a pu, confesse l’orateur, laisser les commentateurs sur leur faim. Il est vrai que, pour ma part, ayant suivi très attentivement l’heure trois-quarts d’audition du Lider Maximo de la France Insoumise, je me suis pris à penser ici ou là qu’il en usait passablement à son aise, voguant de digression en digression, d’effet oratoire en assaut de courtoisie à l’adresse de MM. le président et des membres présents. À ces instants-là, ne manquaient que le thé et les biscuits à la cuiller. Nous eûmes même droit à une sorte de cour magistral sur l’apport du philosophe arabo-andalou Averroès dans la pensée occidentale médiévale. Assez bien rendu, d’ailleurs. Enfin, moins discutable en tout cas que l’hasardeuse comparaison qui allait suivre peu après entre le foulard porté par les fillettes et la circoncision.

Mélenchon, la farce tranquille

Cela pour dire que M. Mélenchon ne se vit guère repoussé dans ses retranchements lors de cette prestation. Il est vrai, que comme cela a été rappelé, le temps était compté et que juste après son tour de chant devait intervenir celui de M. Le Garde des Sceaux. En vedette américaine, d’une certaine manière.

Bref, la commission a rendu son rapport. Les conclusions sont sans surprises. On va de nouveau beaucoup réfléchir. On va consulter, se réunir, échanger. Avec, entre autres structures, le CNRS et aussi au niveau européen. Réfléchir sur quoi me direz-vous ? Certainement pas sur d’éventuels liens entre la montée de l’islamisme et l’immigration massive, incontrôlée, ce point n’ayant pas été une seule fois évoqué. Faute de temps, probablement là encore. Pourtant on aurait pu l’espérer, puisque d’emblée le président devait nous allécher en affirmant que le but de ce travail parlementaire était « d’éclairer les angles morts » du problème. Passons…

Bien sûr, dans le fonctionnement normal d’une démocratie de telles commissions parlementaires ont leur intérêt, mais l’on ne peut guère s’empêcher de penser à ce qu’en disait en son temps Georges Clémenceau : « Lorsqu’on veut enterrer une prise de décision, on crée une commission », ironisait-il. Mieux encore, dans le même esprit, il s’empressait d’ajouter : « Une commission d’enquête pour être efficace ne doit compter que trois membres dont deux sont absents ».

Voulez-vous que je vous dise le fond de ma pensée ? En vérité, quand on suit avec fidélité les travaux, les séances de l’Assemblée nationale, on en arriverait vite à se demander si ce qui nous manque le plus cruellement aujourd’hui ne serait pas de fins diseurs de la stature du Tigre…