Un Noël avec Aldo et Jean-Paul

Monsieur Nostalgie réinvente le conte philosophique de Noël en imaginant une conversation entre Aldo Maccione qui vient de fêter ses 90 ans et Jean-Paul Belmondo disparu, il y a maintenant quatre ans. En ce dernier dimanche avant le 25 décembre, les deux amis parlent de la permanence du style et des aléas de l’existence. Tous les mots échangés proviennent strictement des dialogues de leurs plus grands films

Jean-Paul Belmondo :

« Tu vas changer de costard parce que les rayures avec les rayures, ça va pas du tout ! »

Aldo Maccione :

« Ça c’est le style, ça c’est la classe »

Jean-Paul :

« Parler pour parler… »

Aldo :

« Ça, c’est marrant »

Jean-Paul :

« J’arrive pas du tout à vous situer »

Aldo :

« Un homme, ça se voit de haut en bas, je suis là maintenant, c’est fini les échantillons »

Jean-Paul :

« J’essaye de poser des principes philosophiques et tu ramènes tout à ta petite personne »

A lire aussi, Pascal Louvrier: Sacha Guitry, le triomphe de l’esprit français

Aldo :

« Vive les femmes ! Vive l’amour ! Vive la danse ! »

Jean-Paul :

« Les manières se perdent… »

Aldo :

« Un jour je rencontre une belle milliardaire et elle tombe amoureuse de moi et me suppliera à genoux de l’épouser »

Jean-Paul :

« J’ai horreur des goujats »

Aldo :

« J’arrive plus à dormir »

Jean-Paul :

« Avec toi, on peut pas avoir de conversation, t’as jamais d’idées, toujours des sentiments »

Aldo :

« Comment me trouves-tu ? Je ne plais plus aux femmes »

Jean-Paul :

« C’est pas le bon système. Mais si je vais t’expliquer, assieds-toi mon grand »

Aldo :

« J’ai envie de rien, tu comprends ? »

Jean-Paul :

« Ça devient de plus en plus difficile de se vautrer dans la boue sexuelle »

Aldo :

« On est démodés »

Jean-Paul :

« Moi aussi, j’ai longtemps été seul, j’ai eu une jeunesse atroce dont j’aime mieux pas parler »

A relire, du même auteur: Jean-Paul Belmondo et moi (1/8)

Aldo :

« Je pense que l’avenir est catastrophique mais je ne suis pas inquiète »

Jean-Paul :

« Je vais quitter Paris, je vais aller en Auvergne, peut-être dans l’Est ? »

Aldo :

« Tu sais que tu es mon acteur préféré »

Jean-Paul :

« J’ai ce qu’ils appellent l’avantage de la surprise »

Aldo :

« Qu’est-ce qu’il est con ! »

Monsieur Nostalgie Price: 17,00 € 11 used & new available from 12,89 €

Dialogues tirés de :

L’aventure, c’est l’aventure

Plus beau que moi, tu meurs

Pierrot le fou

Le Professionnel

Je suis timide mais je me soigne

Peur sur la ville

Pizzaiolo et Mozzarel

Le bourreau des cœurs

Un singe en hiver

Aldo et Junior

Tendre voyou

Le dragueur classe

Itinéraire d’un enfant gâté