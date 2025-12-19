Géoéconomie à hauteur d’homme

Charles Gave publie Les mondes de demain. Les vingt prochaines années décryptées

Économiste reconnu et figure centrale de l’analyse libérale en France, Charles Gave[1] s’est imposé depuis plusieurs décennies comme l’un des meilleurs spécialistes des marchés financiers internationaux. Fondateur du groupe de recherche Gavekal, il s’appuie sur une masse considérable de données financières, monétaires et macroéconomiques pour décrypter les grandes évolutions du monde contemporain. Sa singularité tient à la combinaison d’une rigueur analytique fondée sur les chiffres et d’une longue expérience des marchés, nourrie par ce que l’on pourrait appeler un véritable « flair » pour les grandes tendances de fond. Ce n’est pas un hasard s’il choisit de s’installer à Londres dès 1981, puis plus tard à Hong Kong et en Chine, afin de se placer au cœur des moteurs de croissance et des centres nerveux de la finance mondiale.

Europe peu innovante et montée en puissance de l’Asie

Dans son ouvrage le plus récent, Les mondes de demain. Les vingt prochaines années décryptées, coécrit avec Pierre de Taillac, Charles Gave propose une lecture prospective ambitieuse des transformations économiques à venir. L’attelage est pertinent. Journaliste économique et essayiste, Pierre de Taillac s’est spécialisé dans l’analyse des marchés financiers et des grandes mutations du capitalisme contemporain. Il est notamment reconnu pour sa capacité à rendre intelligibles des mécanismes financiers complexes et à les inscrire dans une réflexion plus large sur les équilibres économiques, politiques et sociaux.

Loin des exercices spéculatifs ou idéologiques, le livre s’appuie sur les indicateurs concrets que Gavekal produit et analyse depuis des décennies. Il s’agit moins de prédire l’avenir que d’identifier, à partir de séries longues et comparables, les tendances structurelles lourdes qui façonnent déjà l’économie mondiale et continueront de le faire au cours des vingt prochaines années.

A lire aussi: Fièvre bovine, colère humaine

L’un des principaux intérêts de l’ouvrage réside précisément dans l’exploitation de ces données originales, qui constituent le cœur du métier de Charles Gave. Elles offrent une vision comparative des dynamiques économiques à l’œuvre en Asie, en Europe et aux États-Unis, et permettent de mettre en lumière des divergences souvent sous-estimées. À travers graphiques, ratios et séries statistiques, le lecteur est invité à comprendre les mutations profondes liées à l’énergie, à la consommation, à l’endettement public et privé, à la rentabilité du capital ou encore à l’évolution de la productivité. Ces éléments chiffrés ne sont jamais présentés comme des abstractions, mais comme des instruments permettant de saisir les rapports de force économiques réels et les contraintes qui pèsent sur les choix politiques.

L’ouvrage reflète également les grands axes de la pensée de Charles Gave. On y retrouve sa défense constante de l’économie de marché comme système de coordination efficace des décisions individuelles, sa critique de l’intervention excessive des États et des banques centrales, ainsi que sa méfiance envers les modèles européens, jugés trop bureaucratiques, trop normatifs et insuffisamment innovants. À l’inverse, il souligne la montée en puissance de l’Asie, et en particulier de la Chine, qu’il estime, malgré des fragilités internes bien réelles, appelée à jouer un rôle central dans le monde à venir. Ayant vécu de nombreuses années à Hong Kong, Charles Gave a pu observer de l’intérieur les transformations économiques, sociales et industrielles de la Chine depuis les années 1980, ce qui nourrit une analyse à la fois informée et nuancée. Pour lui, le défi chinois constitue l’un des enjeux majeurs des décennies à venir, et la France comme l’Europe doivent dès à présent se préparer à affronter cette concurrence stratégique, économique et technologique.

Les arbitrages de l’épargnant

Enfin, fidèle à sa démarche pédagogique, Charles Gave s’efforce de rendre accessibles des mécanismes économiques souvent complexes, convaincu que la compréhension des faits économiques constitue une condition fondamentale de la liberté individuelle et d’un débat démocratique éclairé. Les mondes de demain s’impose ainsi comme un ouvrage stimulant, à la fois analytique et engagé, qui offre au lecteur des clés pour penser les grandes transformations économiques et géopolitiques contemporaines, tout en lui permettant d’en tirer des conclusions à son propre niveau, celui, très concret, d’un épargnant soucieux de l’avenir de sa famille.

C’est peut-être là que réside l’un des principaux intérêts du livre. Le macroéconomique le plus abstrait y rejoint constamment le microéconomique le plus personnel, afin d’aider chacun à répondre à une question à la fois simple et décisive : que faire de son épargne dans le monde qui vient ? Si cet ouvrage était une chanson, ce serait sans doute ce tube de Jacques Dutronc :

Sept cent millions de Chinois

Et moi, et moi, et moi

Avec ma vie, mon petit chez-moi

Mon mal de tête, mon point au foie

la force du livre est là : relier les masses, les flux et les puissances du monde aux inquiétudes très humaines de l’individu face à l’avenir. Rappeler que derrière les courbes et les rapports de force mondiaux, il y a toujours un individu, ses choix de vie, ses inquiétudes pour ses enfants et sa retraite et des arbitrages très concrets.

Charles Gave, Les mondes de demain. Les vingt prochaines années décryptées Pierre de Taillac Idées en liberté 2025. 200 pages.

[1] Charles Gave détient une participation indirecte au capital de Causeur