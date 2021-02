Un roman sur l’attrait du Mal, la volupté, l’amour de l’art? Captivé par le sexe et la mort, Richard Malka s’attache à donner une forme mythologique à quelque chose de sa vie intime.

Ce n’est pas un roman anodin.

Richard Malka écrit sans frein comme on se vide, comme on se venge, comme on s’exorcise de certains penchants.

Je doute qu’il devienne un jour un auteur scolaire entre Ronsard et Montaigne, c’est en revanche un conteur accompli. Dans la lignée d’Edgar Poe ou Barbey d’Aurevilly – on peut aussi songer au Parfum de Patrick Süskind – ce livre le montre avec brio, jusqu’à flirter hardiment avec l’outrance, le grand-guignol, le mélo, sans crainte de s’y brûler les ailes.

Son héros, Adrian von Gott, est un vampire qui dévore l’âme de ses victimes et s’abreuve de leurs désirs plus que de leur sang. Un mixte entre Nosferatu et Dorian Gray avec la puissance féerique (et la séduction) de Christophe Lambert dans Highlander ! Un dévoyé. Un maudit. Et peut-être plus encore un homme blessé, ivre d’étreindre et incapable d’aimer, dont le rêve inassouvi serait d’être enfin regardé avec douceur.

Il n’est pas si simple de s’arracher à son insomnie et de rompre avec la malédiction d’être né quand on est immortel ! Sa destinée ne sera qu’une fugue éperdue et maladive à travers le temps