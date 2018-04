Il est réputé sexiste de réduire les représentantes du beau sexe à leur apparence physique. Décrire notre cover girl comme un joli brin de femme aux yeux mordorés serait donc du dernier mauvais goût. Mais il en faut beaucoup plus pour choquer cette trentenaire à l’humour dévastateur. Si Peggy Sastre est en une de Causeur, c’est parce qu’elle est libre, drôle et talentueuse. Alors que la plainte semble être devenue l’ultime avatar du combat des femmes, elle donne donc un visage, et des plus avenants, au féminisme joyeux – et victorieux – des enfants des Lumières.

« L’homme est un animal, mais n’est pas seulement un animal. »

Philosophe des