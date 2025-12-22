Le vieux monde ne tient plus qu’à un fil

Tout craque et se détraque. La politique, asséchée par défaut d’irrigation démocratique, finit 2025 en débandade. Le pouvoir immobile a perdu le contrôle des événements. Le régime macronien s’est réduit à l’autoritarisme des faibles.

Même la citadelle du ministère l’Intérieur a été investie par une cyberattaque menée par un suspect de 22 ans, qui aurait détourné une somme de documents confidentiels. Vendredi, Le Parisien révélait que le « maître d’hôtel-argentier » de l’Elysée avait dérobé des couverts en porcelaine issus d’une commande du Palais de 2018 (coût total : 500 000 euros). Le recéleur était gardien de salle au musée du Louvre, cambriolé par des monte-en-l’air amateurs ! Ces deux anecdotes résument l’essentiel : l’Etat en faillite n’est même plus protecteur de lui-même, de ses secrets, des trésors nationaux. Emmanuel Macron, monarque dingo, a achevé de ruiner la crédibilité de sa fonction. Ses palinodies sur le traité de libre-échange du Mercosur, repoussé in extremis en janvier, résultent de son mépris pour les souverainetés nationales, qui reviennent en force. Son rejet du populisme a rendu rebelle le peuple indésirable. Sa posture de matamore contre la Russie gagnante l’oblige à reconnaître qu’« il va redevenir utile de parler avec Vladimir Poutine ». Son lyrisme sur « Marseille en grand » a débouché, comme prévu, sur l’échec de son utopie diversitaire. Son palestinisme a exacerbé l’antisémitisme islamique. Jamais chef de l’Etat n’a été aussi éloigné des Français. La révolte des paysans est un avant-goût du dégagisme. Le vieux monde agonise. Il ne tient qu’à un fil.

C’est tout un système qui est au bord de la chute. Même des journalistes donneurs de leçons se retrouvent sur la sellette. Jeudi, Patrick Cohen et Thomas Legrand, clercs naguère intouchables de la presse progressiste, ont eu à répondre de leur partialité devant une commission d’enquête sur l’audiovisuel public menée à la hussarde par le député Charles Alloncle (UDR). Certes, des propos enregistrés à l’insu des deux éditorialistes n’auraient pas dû servir d’arguments principaux contre leur propre déontologie. Mais la gauche n’a jamais reculé devant ces procédés douteux qu’elle dénonce quand ça l’arrange. Reste ce symbole d’une caste, gardienne hautaine de la pensée conforme, devant rendre des comptes devant l’opinion. La révolution est dans l’air. L’hégémonie de la gauche s’achève, victime de son indigence intellectuelle et de ses aveuglements dogmatiques. Voyez : le gauchisme de Reporters sans Frontières est dévoilé par des médias alternatifs. France Inter, en baisse d’audience, doit revoir sa grille. L’humoriste Blanche Gardin a perdu son public pour avoir flatté le mélenchonisme, épinglé par une commission parlementaire pour ses compromissions avec l’islamisme. La décision de Leroy Merlin de retirer ses publicités du magazine Frontières, sous la pression du collectif Sleeping Giants, a suscité un boycott de l’enseigne. Les injections létales ne sont plus soutenues que par 38% des sondés (sondage OpinionWay, Fondapol). Même le front républicain, imposé par la gauche, n’est plus défendu que par une poignée de « chiraquiens » accrochés au monde d’hier. Ceux-ci disparaîtront avec le reste.

Joyeux Noël et Bonne Année !