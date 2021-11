La gauche peut gagner l’élection présidentielle !

A suivre : la saison 2 de François Hollande, un président normal.

Avec son livre Affronter, il sillonne la France. On remarquera le titre guerrier de son ouvrage. Un manuel de combat, pour que la gauche soit victorieuse. Mais pas n’importe quelle gauche : la gauche social-démocrate qu’il prétend incarner mieux que quiconque. Le Hollande saison 1 était un « président normal », amateur de blagounettes. Le Hollande saison 2 s’est mué en un lion féroce. Il y a chez lui du Bossuet et du Cicéron, le talent en moins.

Il est sans pitié avec ses adversaires. Macron ? Il n’est rien et ne pense rien. Mélenchon ? Un fardeau pour la gauche. Zemmour ? Il hystérise la France. Les Républicains ? Hollande les traite avec dédain. Marine Le Pen ? Il ne l’évoque même pas, pensant avec sagesse que le danger dorénavant c’est Zemmour !

Mais c’est avec les siens qu’il est le plus cruel. Il décrit la gauche comme un champ de ruines, oubliant opportunément au passage qu’il en est grande partie responsable. La gauche, dit Hollande : « se perd dans des querelles picrocholines ». Nous ne pouvons qu’être d’accord avec son diagnostic.

Cependant, le Hollande saison 2 estime que la gauche peut gagner à condition d’être unie. Et il lance cet avertissement : « L’élection présidentielle ce n’est pas un concours Lépine ni une tombola ». On ne sait pas pourquoi, Anne Hidalgo s’est reconnue dans ces mots ! Hors d’elle, elle a demandé un entretien au Hollande saison 2. Ils se sont vus, et on peut, sans grand risque de se tromper, supposer que l’explication a été orageuse. L’ancien président a certes dit qu’il restait loyal à la candidate officielle du PS. Aujourd’hui Anne Hidalgo est selon les sondages à 5%. Mais si elle descend à 4%, qui pourrait dire si la loyauté de Hollande résistera à ce chiffre ?

L’ancien président de la République affirme toutefois qu’il « ne veut rien pour lui ». Mais pour la France. Il se pourrait bien qu’il soit tenté de faire don de sa personne. A l’heure qu’il est, rien ne dit qu’il se portera candidat. Et s’il l’est, il est bien peu probable qu’il accède au second tour. Mais pour le fun, et rien que pour le fun – il serait bon qu’il en soit ainsi. Un duel entre le traître et celui qui l’a trahi, ça aurait de la gueule !

