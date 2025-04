Le Pape François était-il vraiment de gauche ?

François sera enterré au Vatican ce samedi. Le cercueil papal est exposé depuis mercredi à la basilique Saint-Pierre de Rome. Après la cérémonie, il sera transféré à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Donald Trump, Emmanuel Macron ou Volodymyr Zelensky ont notamment prévu d’assister aux obsèques

Immense émotion mondiale à la suite de la mort du pape François au petit matin du lundi de Pâques. Comme s’il avait retenu son dernier soupir jusqu’à cette date tellement capitale et symbolique pour tous les catholiques. Il sera enterré samedi 26 avril.

Il est évident que je vais faire preuve, encore davantage qu’à l’ordinaire, de la décence que toute disparition devrait nous inspirer. Ce pape dont, depuis des mois, on connaissait le fragile état de santé, est mort pourtant dans une stupéfaction universelle douloureuse comme si on espérait son existence éternelle.

Un Pape « engagé »

Pour ma part, ma culture catholique m’ayant conduit à toujours le respecter et à le traiter, même quand il me déstabilisait un peu, non pas comme une personnalité politique mais tel l’évêque de Rome et le chef de notre Église, j’avoue avoir parfois été surpris.

Par le dédoublement entre, d’un côté, un pape heureusement conservateur, intransigeant sur les principes de base, ne s’abandonnant dans ces domaines sensibles à aucune provocation ni incongruité – la bénédiction pour les couples homosexuels me semblait une suggestion bienvenue -, de très bon conseil sur le plan des directives et orientations qu’il imposait à la curie et, de l’autre, une extrême sensibilité progressiste, humaniste, ciblée sur les périphéries, les migrants, les vulnérables, les blessés de la vie.

S’agissait-il, comme je l’ai cru longtemps, d’une politisation qui par moments semblait faire tomber ce pape bien au-delà de ce que son exercice classiquement pontifical aurait engendré ? Je ne pouvais pas m’empêcher d’éprouver, face à la liberté dont il usait et à l’authentique générosité qui était la sienne, un malaise devant ce qui me paraissait constituer un risque pour l’ensemble de la communauté catholique, susceptible d’être fracturée par des positions papales qui frôlaient tellement l’engagement qu’elles tombaient quasiment dans le partisan.

Tout ce que je lis et entends depuis sa mort me fait naturellement réfléchir et il aurait été absurde de ma part de ne pas m’en soucier et de ne pas en tirer des enseignements pour mon propre regard sur ce pape qui dans tous les cas ne laissait personne indifférent. Parce que son obsession était sans doute plus d’agiter le monde que de tranquilliser l’univers catholique.

Est-ce à dire qu’il dégradait sa parole et son action en un exemple de combat ordinaire, hémiplégique et injuste par les options qu’il pouvait choisir et dont la ligne principale était de mettre en lumière et en pitié des causes généralement abandonnées ? Je n’en suis plus si sûr.

Une simplicité ostensible

D’abord sa volonté de simplicité, et de dépouillement forcément relatif mais incontestable (exemples dans sa vie quotidienne et dans son lieu de sépulture), sa dilection pour la piété des gens du peuple, qu’il a tellement appréciée en Corse, sont des éléments qui ne pouvaient que toucher des catholiques effrayés ou lassés par la surabondance du somptuaire. Il y avait dans le comportement papal une rectitude, une évidence de dignité et de proximité, exemplaires au point de nous rendre fiers d’une personnalité dont la politique pontificale nous laissait parfois sur notre faim. Quand le pape François déclarait aspirer à « une église pauvre pour les pauvres », il était profondément crédible.

Le Pape François lors de la prière de l’Angélus avec les évêques, prêtres, diacres, personnes consacrées et séminaristes dans la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption. Ajaccio, le 15 décembre 2024 © Grzegorz Galazka/SIPA

On aurait pu lui reprocher, comme souvent pour les êtres d’exception, tant leur désir de surprendre pour le meilleur est intense, de s’être attaché d’abord à ce qui n’était pas son prochain immédiat mais à des compassions, des sollicitudes et des soutiens plus éloignés. Comme si le premier allait de soi et les seconds avaient été trop longtemps sacrifiés.

Dès lors que ce pape avait pour exigence de cœur et d’esprit fondamentale la paix, la concorde entre les nations, le refus absolu de la guerre, l’équité internationale, il était inévitable que d’une certaine manière il concédât bien plus à Dieu qu’à César. Aucun pape n’a apposé plus que lui, sur la fureur, la violence et le chaos du monde, le voile qu’il n’hésitait pas à rendre impérieux d’une morale universelle dont le catholicisme était l’incarnation emblématique.

Faut-il considérer que dans l’exercice de sa charge suprême il avait décidé d’être de gauche comme nos politiques ordinaires ? Répondre affirmativement serait s’égarer à mon sens. Ce qui est certain en revanche est qu’il a poussé à l’extrême une vision de l’Évangile qui, si on élimine la référence à César et à la politique qui ne regarde pas le religieux, pourrait être sans abus qualifiée de gauche, si on rapetisse le message de Jésus au lieu de le vouloir universel. Celui d’une humanité nue qui ne s’embarrasse pas d’un camp ou de l’autre.

Il est difficile pour un pape, même le plus engagé dans les troubles et les désordres du siècle, de changer le cours des choses même si son verbe et son influence partout où il passe valent mieux, sont plus opératoires, que toutes les comédies politiciennes.

Arrivant au terme de ce billet, je ne voudrais pas moi-même porter sur ce pape formidablement atypique un jugement banal, en le réduisant à ce que nous sommes au quotidien : des adeptes du relatif. Son catholicisme était extrémiste, absolu. La tiédeur n’était pas son fort.