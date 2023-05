Un queer masqué, une erreur 404?

On a cru qu’avec la réintégration des soignants non vaccinés, le glas de la société covidée, masquée, sur-testée, sur-vaccinée, quand elle n’était pas confinée, avait enfin sonné. Raté. Certes, le Covid a disparu des radars médiatiques, les retraites ont chassé le pangolin et avec lui la psychose sanitaire. Pourtant, le virus et ses 50 nuances de variants continuent à bas bruit leur mutation et le sanitairement correct imprègne encore certains de nos comportements, y compris chez ceux qui se disent subversifs. Comme en témoigne la promo de la « Pride des banlieues », cette « marche des fiertés LGBTQI+ des quartiers populaires » qui se déroule, comme chaque année, depuis sa création en 2019 à Saint-Denis. L’édition 2023 aura lieu le 3 juin avec pour mot d’ordre, selon la novlangue inclusive, la « PMA réellement pour toustes » et comme égérie, la plus jeune retraitée du cinéma français, l’incontournable Adèle Haenel, devenue la caricature de la militante lesbienne version camionneuse, misandre jusqu’au bout de ses cheveux en brosse, totalement trans-friendly, éco-radicalisée prête à balancer une purée de carotte sur la Joconde et à faire un sit-in devant le siège de Total, les yeux encore plus révulsés que d’habitude devant la courbe ascendante de leurs superprofits.

Mais revenons à la pride, elle se fera en trois temps, d’abord la marche des revendications, puis le « village des fiertés » avec ses stands militants et ses séances de tatouages et de strass dentaires et enfin « l’after party ». Le tout, nous promet-on, « dans un cadre festif et safe » pour les minorités et leurs « alliés ». Mais sous les paillettes de l’inclusivité, il n’y a pas que le vocabulaire guerrier qui se loge mais aussi le discours normatif de l’hygiénisme sanitaire. Le port du masque est « vivement conseillé » quand bien même les participants seront à l’extérieur. Voilà qui est un peu drôle, quand on sait que la plupart des participants à la marche se définissent comme queer – c’est-à-dire comme se situant en dehors des normes sociales jugées structurellement LGBTQI+phobes !

Comment une personne queer qui s’accomplit en transgressant et subvertissant les normes peut-elle porter un masque non pas festif mais hygiéniste alors même que l’épidémie est terminée, que le masque à l’extérieur n’a jamais été utile pour éviter la transmission du virus, sans être en contradiction avec elle-même ? N’y a-t-il pas une erreur 404 selon la formule préférée d’un chroniqueur de CNews ?

Ce n’est pas certain, car, après tout, se masquer revient à invisibiliser le visage, défini comme la chose la plus humaine puisqu’il nous singularise comme l’expliquent le philosophe Giorgio Agamben ou encore Emmanuel Levinas. Alors pour ceux qui remettent en question l’universalité de l’espèce humaine fondée sur la dichotomie des sexes c’est finalement peut-être assez logique. Rappellons qu’il s’agit pour ces militants de combattre l’universel et de faire triompher la fluidité de genre selon laquelle on peut être tout et n’importe quoi, femme, homme, les deux, femme trans, homme trans, licorne… et sexuellement pansexuel, asexuel, bisexuel, homo, tout à la fois et changer sans cesse selon les caprices d’un désir perpétuellement insatisfait puisqu’il veut ce qu’il n’est pas et une fois qu’il est veut être autre chose et ainsi indéfiniment. Le rêve est à terme l’indétermination. L’idéal queer, est-ce être neutre, aussi neutre qu’un masque hygiénique ?

