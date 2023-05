«Adèle, y’a du boulot chez Cochonou!»

Triste nouvelle: l’actrice talentueuse et férue de cancel culture Adèle Haenel arrête le cinéma! «Je vous annule de mon monde. Je pars, je me mets en grève» écrit chez les bobos de Télérama celle que l’on dit en froid avec Emmanuelle Seigner. Elle dit ne plus vouloir travailler dans un milieu qui «collabore avec l’ordre mortifère, écocide et raciste du monde tel qu’il est».

Adèle Haenel vient d’annoncer qu’elle arrêtait le cinéma. Pour se consacrer à la révolution permanente. Pour ceux qui ne connaissent pas la Haenel, c’est une petite pépé qui a joué dans deux-trois long-métrages projetés après les pubs sur TF1. C’est simple, le seul souvenir que j’en ai c’est de l’avoir vue dans un film… m’étais endormi, moi… à un moment ma femme me dit « oh regarde, elle a du poil au cul ! »… Ah ça réveille ! Le temps que j’émerge, bah on la voyait à sa vaisselle. C’était fini le beau moment. En vérité, c’est le seul souvenir que j’ai de son « œuvre ». Franchement ! C’est bien d’ailleurs. À propos ! Puisque l’une des causes d’Adèle ce sont les poils justement. Néo-Fém ! Les pattes velues, tout ça. C’est son truc.

Ah et puis, il y a le communisme aussi. En fait, la petite demoiselle est proche de Révolution Permanente, un groupuscule islamo-gauchiste qui n’intéresse personne. Elle veut une « société communiste ». L’a annoncé dans une conférence au début du mouvement des retraites. Bien, bien ! Bah maintenant qu’elle n’a plus rien à foutre de ses journées, elle va pouvoir en visiter des pays communistes, puisque c’est le paradis des travailleurs. La Chine, la Corée du Nord, Cuba, le Laos, le Vietnam et la fac de Rennes 2. Il en reste six en tout ! Elle a le choix comme ça.

🔴 Lors d’un meeting de Révolution Permanente à @UnivParis8 l’actrice Adèle Haenel a dénoncé un gouvernement « composé de violeurs » avant d’appeler à l’instauration d’un État communiste.



Quelle réponse face à ces propos tenus dans un établissement public @Elisabeth_Borne ? pic.twitter.com/ciN35ISQ2i — Julien Tellier (@JulienTellier__) February 22, 2023

Admettons que, par prudence, Adèle choisisse Rennes 2. Bon… pas loin, il y a l’usine de Kermené. Comme une sorte de Cochonou breton. Un abattoir-transformateur géant avec des conditions de travail assez sanglantes. Une cathédrale de l’agro-alimentaire breton. 3400 salariés ! Ça en fait du prolétaire à convertir au communisme ça ! On espère qu’Adèle viendra s’engager. « S’établir » à la mode des Maos des années 70. Faire les 3×8 dans l’odeur de merde, de sang et de mort. Là, j’avoue que ça aurait de la gueule. Passer des Césars à l’abattoir, ce serait une belle preuve d’amour. Pour la sainte évangélisation de la classe ouvrière.

Mais Adèle n’ira pas s’établir en usine pas plus qu’elle n’ira se cailler les miches à Pyongyang. Parce que si Adèle abandonne le cinéma c’est qu’elle a un plan B tout aussi froufroutant: une collaboration théâtrale et artistique avec Gisèle Vienne. Elle l’a annoncé à Télérama ! Déjà Télérama, ça commence bien pour une reconversion dans la guérilla… Bon… Donc ce sera le théâtre. Ah bah tu parles d’un engagement prolétarien ! Aller remuer du popotin sous les projecteurs. Comme du cinéma sans les bobines en fait. La Gisèle Vienne, son Fidel Castro à notre Che Guevara du 7è art, elle est passée par le Centre Pompidou, le Théâtre du Châtelet, et à l’opéra de Lille. Pas très engagé tout ça ! Va falloir la convaincre d’aller à la MJC de Sochaux maintenant !

Donc Adèle va rester dans son petit monde intello-bourgeois avec Gisèèèèèle (à prononcer avec l’accent versaillais). Hey, si ça se trouve, elles couchent ensemble ! (sourire cochon)

Bref, quand la Adèle aura fini de danser la lambada, elle annoncera sur Télérama « qu’elle compte refaire du cinéma ». Comme ça. Mes couilles sur le billot ! Et celles de Pimentel le rédac’ chef, en prime ! Ça lui reprendra dans un ou deux ans. Elle en fera la couv’ de Biba ! Quand sa crise de communisme lui sera passé. De toute façon, si elle ne danse pas la polka avec la Vienne, c’est qu’elle a dû se faire un gréviste de Révolution Permanente. Et qu’il lui bourre le mou et autre chose depuis 2-3 semaines. Elle a tellement tourné fofolle qu’elle a décidé de tout envoyer valser. Une bonne femme amoureuse, tu lui ferais faire n’importe quoi. Envahir les Amériques jusqu’aux chutes du Niagara. Et puis, ça passe. Ça lasse. Ça se barre. Bon, en attendant, Adèle est sûrement avec un Trotsky du Val de Marne. Faites pas attention. Elle reviendra sur nos écrans bien assez tôt…

Adèle Haenel, le 28 février 2020 © Christophe Ena/AP/SIPA

73 Partages

