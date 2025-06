Malgré l’affiche, nous marcherons!

Pas de « Gay Pride » sans sa polémique annuelle… En 2025, l’affiche officielle de la Marche des Fiertés (voir plus bas), est jugée violente et clivante: elle met en scène un homme lynché arborant une croix celtique, une femme voilée brandissant une pancarte « contre l’internationale réactionnaire », ainsi que des accessoires interprétés comme des « couleurs palestiniennes » – ce que l’InterLGBT réfute, évoquant un message antifasciste et la convergence de luttes… Cette tribune invite les homosexuels à ne pas laisser l’extrême gauche accaparer la manifestation.

L’affiche de la Marche des Fiertés de Paris dévoilée et imposée par les organisateurs a beaucoup divisé et choqué des acteurs engagés pour les droits LGBT. De nombreux partenaires publics et privés ont été mis devant le fait accompli et un certain nombre a fait un pas de côté pour dénoncer des méthodes caricaturales et contreproductives.

Disons-le clairement, cette affiche est contraire à la nécessaire unité du combat pour les droits des personnes LGBT. Un mort y est représenté. Elle est remplie de symboles et références politiques associés à l’extrême gauche, notamment La France insoumise et ses habituelles outrances et radicalités. Cette affiche qui annonce l’événement le plus important de l’année pour les droits LGBT+, la Marche des Fiertés, est purement et simplement à côté du message qu’il faut porter avec le souci de rassembler.

Nous, élues et élus de Paris, nous nous désolidarisons de cette affiche et dénonçons l’utilisation de méthodes clivantes.

Le samedi 28 juin, nous marcherons dans les rues de la Capitale !

Nous marcherons, parce que la Marche des Fiertés de Paris n’appartient pas seulement à quelques collectifs qui ne peuvent prétendre se l’approprier à des fins idéologiques ou partisanes, mais elle appartient aux Parisiennes et aux Parisiens, à toutes les personnes LGBT+ et leurs soutiens.

Nous marcherons, par conviction et idéal. Nous défendons l’universalisme des engagements, et les valeurs de la République dont la laïcité.

Nous marcherons, parce que nous soutenons les personnes LGBT+, la diversité des familles, leur visibilité, leurs droits et libertés.

Nous marcherons, parce que le taux de suicide chez les jeunes homosexuels est encore cinq fois plus élevé que chez les jeunes hétérosexuels.

Nous marcherons, parce que dans le monde et même à travers l’Europe les droits des personnes LGBT+ sont attaqués.

Nous marcherons pour les personnes LGBT+ hongroises, russes, italiennes, américaines, iraniennes et tant d’autres.

Nous marcherons, pour toutes celles et tous ceux qui ne le peuvent pas parce que cela leur est interdit dans leurs pays.

Nous marcherons, parce que des dizaines de pays pénalisent encore l’homosexualité, onze prononcent même la peine de mort.

Nous marcherons donc parce que l’homophobie et la transphobie tuent encore.

Nous marcherons, parce que nous devons rester unis.

Nous marcherons, parce que Paris est la ville des Libertés, de tous les amours, de toutes les familles et nous y œuvrons !

Voici la liste des cosignataires :

Catherine Michaud, Conseillère régionale déléguée d’Île-de-France, Présidente de GayLib

Pierre-Yves Bournazel, Conseiller de Paris (18e)

Julie Boillot, Conseillère d’arrondissement (16e)

Florence Berthout, Maire du Ve arrondissement

Daniel-Georges Courtois, Conseiller de Paris (15e) et Conseiller régional délégué d’Île-de-France

Martine Figueroa, Conseillère d’arrondissement (Paris Centre)

Christian Honoré, Conseiller d’arrondissement (18e)

Gyspsie Bloch, Conseillère régionale d’Île-de-France

Benjamin Isare, Conseiller d’arrondissement (5e)

Fadila Mehal, Conseillère d’arrondissement (18e)