Si la réalité dépasse parfois la fiction, c’est que la fiction précède souvent la réalité. La littérature prévoit l’avenir. Et en matière de surpopulation, les auteurs des années 60 avaient déjà tout prévu…

Si Dieu existe, il doit être content. L’homme, malgré les guerres et les génocides, a obéi au commandement de la Genèse : « Croissez et multipliez-vous, remplissez la Terre, et vous l’assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux »1, commandement répété de nombreuses fois notamment dans le Lévitique : « Je vous regarderai favorablement, et je vous ferai c