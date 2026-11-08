Tulle, ville martyre (9 juin 1944)

Quand on arrive à Tulle, la ville aux sept collines, traversée par la Corrèze, on pense au 9 juin 1944. Encore faut-il avoir un peu de culture ou être originaire de la région.

Maire de la ville de 2001 à 2008, le président François Hollande n’a jamais manqué le rendez-vous du souvenir. Il n’a du reste pas attendu d’en être le premier édile pour honorer la mémoire des 99 pendus exécutés par la division SS Das Reich commandée par Heinz Lammerding. Dans son discours, il n’oublie pas non plus les 101 déportés assassinés par le régime nazi. Au fil des années, François Hollande, redevenu député en 2024, a rappelé avec insistance qu’il fallait être vigilant, que le retour à ces années noires était toujours possible, que l’oubli était le meilleur allié de la barbarie. Son message dénonce « la haine, la destruction, la volonté d’asservir, de soumettre. » Je cite de mémoire ses paroles tout en le revoyant parcourir à pied, sous un soleil déjà estival, le kilomètre qui sépare le lieu de la pendaison de celui de l’inhumation. Et c’est depuis le Haut Lieu de Cueille qu’on se souvient de cette blessure impossible à cicatriser. C’est là que s’achève le roman Les Filles du 9 juin, de Maylis Besserie, auteure du Tiers Temps, prix Goncourt 2020 du premier roman (Gallimard).

Ce roman est protéiforme, il n’en est que plus intéressant. Je ne connais pas l’auteure mais le récit semble en partie autobiographique. L’élément historique a également son importance. Il y a enfin le devoir de mémoire indispensable à un moment où la transmission ne se fait plus. Il est donc important de rappeler les carnages perpétrés par la 2e Division SS Das Reich. Elle rejoint le front de Normandie, mais en passant par Tulle, elle pend 99 innocents, puis le lendemain du 9 juin, elle réduit en cendres le village d’Oradour-sur-Glane. Coup de folie, envie de tuer des civils, des faibles, des sans noms, de traumatiser des familles ? Maylis Besserie nous apprend que les exécutions sommaires de Tulle étaient en réalité un projet réfléchi. En pleine débâcle de l’armée allemande, certains de ses généraux programmaient encore le massacre de masse !

A lire aussi: Autoportrait parisien par Jean-Marie Rouart

Alors ces trois filles, qui sont-elles ? D’abord Hortense, la jeune veuve qui a vu son mari se balancer au bout d’une corde. Elle n’a jamais oublié cette image et en a fait un exemple pour dénoncer le nazisme. Louise, sa fille cadette, a tout tenté pour obtenir justice. Elle a même planifié sa propre vengeance en tentant d’éliminer physiquement Heinz Lammerding. Ce dernier, condamné à mort par contumace, n’a pas été extradé après-guerre et a continué à vivre paisiblement en Allemagne. De nombreux dignitaires nazis ont, comme ce bourreau, joui de protections et ont été « recyclés » par les Américains pour lutter contre le communisme. L’auteure développe ce point important de l’histoire contemporaine. Elle rappelle au passage qu’Adolf Eichmann, l’un des organisateurs du génocide juif, a été kidnappé par le Mossad en Argentine. Il a été jugé ensuite en Israël. Sans cela, il aurait sûrement connu la même fin que Lammerding. Zoé, enfin, la petite-fille d’Hortense. Elle incite les survivants à témoigner ; elle sensibilise les jeunes de Corrèze et des environs à lutter contre l’intolérance, le racisme et l’antisémitisme. Son combat est plus que jamais d’actualité.

Maylis Besserie insiste sur le rôle de ces trois femmes. Malgré les rangées d’hommes que l’on voit sur les photos des archives lors des différentes cérémonies d’hommages aux suppliciés du 9 juin 1944, bon nombre de femmes ont joué un rôle essentiel dans le combat contre la barbarie. Silencieuses et hiératiques, elles ont mis leur peau en jeu. Certaines ont été déportées, achevées à la hache, pendues, tuées d’une balle dans le dos. À Ravensbrück, elles ont connu « le fond de la misère humaine » comme le souligne André Malraux dans son discours du 10 mai 1975. « (…) huit mille mortes politiques. Tous ces yeux fermés jusqu’au fond de la grande nuit funèbre ! Jamais tant de femmes n’avaient combattu en France. Et jamais dans de telles conditions. »

Prenant un café à La Taverne du Sommelier, jouxtant le théâtre de la ville, face à la Corrèze, je me dis que ces trois femmes de Tulle méritaient d’être les héroïnes d’un roman mémoriel.

Maylis Besserie, Les Filles du 9 juin, Grasset, 464 pages.