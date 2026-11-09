«Revoir Paris» ou le refus du réel

Entre consensualisme niais et lâcheté politique, Revoir Paris (2022) transformait le drame des attentats de Paris en une romance bourgeoise larmoyante et théorique.

Revoir Paris d’Alice Winocour est une catastrophe cinématographique, politique, sociale et morale. Un échec volontaire total qui survient après trois premiers longs-métrages Augustine (2012), Maryland (2015) et Proxima (2019) plutôt ambitieux, intéressants et talentueux. Quoique souvent trop marqués par des convictions idéologiques artificielles, ils alliaient de manière subtile fond et forme. Leur beauté plastique et leur force scénaristique emportaient l’adhésion.

Mémoire fragmentée et effacement des responsabilités

Dans Revoir Paris, la cinéaste nous conte l’histoire de Mia (Virginie Efira interprète impeccable) blessée dans un attentat dans une brasserie parisienne un soir d’automne. Trois mois plus tard, elle ne se rappelle de l’événement que par bribes et n’arrive pas à reprendre le cours de sa vie. Mia décide d’essayer de se souvenir avec l’aide d’autres victimes afin de retrouver le chemin d’un bonheur futur possible. Par flashes successifs, parfois fantomatiques ou flirtant avec un réel confinant au fantastique (les apparitions des morts dans le métro et autres lieux) elle se souvient des évènements peu à peu.

Le film est une fiction centrée sur les souffrances des victimes des attentats du vendredi 13 novembre 2015 non cités dans le film, mais aucun mystère – la place de la République haut lieu du règne des bougies, fleurs et autres niaiseries de la morale Bisounours (Vous n’aurez pas ma haine….) est bien présente (en l’occurrence Mia emménage face à la place lorsqu’elle quitte son compagnon) -, il s’agit bien de ces tueries atroces orchestrées par les tenants d’un islam radical jamais nommé dans le film. Nous ne voyons que les bas des jambes des assassins. Ils n’ont donc ni visages ni noms et ne sont portés par aucune idéologie religieuse. Voilà la faute politique et morale majeure de ce long-métrage qui refuse de voir et comprendre le réel par lâcheté ou par impudence.

Une mise en scène assagie

De surcroît la forme du cinéma d’Alice Winocour est devenu bien plus classique, très assagie, voire académique ou télévisuel. Le choix de s’intéresser au traumatisme des victimes est trop réducteur et très consensuel. Il aurait fallu traiter le sujet, montrer la violence physique et morale des attentats, ses causes et ses conséquences en alliant sécheresse de la forme et ampleur du sujet.

Malheureusement, la cinéaste suit son personnage principal et fait le choix regrettable de greffer une histoire de rencontre amoureuse entre Mia – digne du pur cinéma bourgeois français – et Thomas (vu pour la première fois le jour de l’attentat et lui aussi victime). Seule bonne idée la ressemblance entre Vincent le compagnon de Mia et Thomas interprétés respectivement par les toujours parfaits Grégoire Colin et Benoît Magimel.

Bien entendu comme il s’agit des attentats terroristes commis par des Français islamistes la doxa politique bien-pensante et ses idées personnelles amènent la réalisatrice à tourner des scènes montrant des sans-papiers exploités, des femmes courageuses et résilientes et des hommes inconsistants en dehors de quelques immigrés africains. C’est un scénario didactique et théorique qui refuse de voir et nommer les raisons du mal où la compassion noyée dans la bienveillance niaise et maladroite rend le film injuste, complaisant, sinistre, un exemple désespérant parmi tant d’autres, des symptômes d’une profonde aliénation et/ou d’un absolu cynisme.

Il faut toujours dire ce que l’on voit ; surtout-il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l’on voit. Charles Peguy Notre Jeunesse (1910)

« Revoir Paris » d’Alice Winocour

1h45

Programmé à la télévision sur ARTE lundi 9 novembre 2026 à 20h55, vendredi 13 novembre 2026 à 13h35 et jeudi 19 novembre 2026 à 13h35. Disponible sur Arte.TV jusqu’au 8 décembre 2026