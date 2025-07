Le mot le plus con – Votre compte est bon

Bienvenue sur le plateau de « Des chiffons et des bêtes », le nouveau jeu de société nationale présenté par Jean-Luc Mélenchon et Aurélien Taché, duo de clowns tristes sponsorisés par l’Institut du Déni Républicain. Au programme de cette émission: relativisme ricanant, chapeaux de carnaval islamique, et auto-flagellation d’apparat pour un festival de francophobie !

Règle du jeu :

Il faut comparer ce qui ne l’a jamais été, confondre ce qui ne l’est pas, et applaudir très fort quand quelqu’un prononce une énormité avec l’aplomb d’un évêque progressiste sous LSD.



Premier round : Le Mot le Plus Con.

Et le gagnant est… « serretête », évidemment.

Oui, vous avez bien entendu : le voile islamique serait l’équivalent du serretête de Bernadette.

Taché jubile : « Si on n’a pas interdit les petites filles catholiques de mettre un nœud dans les cheveux, pourquoi interdire à Aïcha de se voiler à 6 ans ? »

Mélenchon opine, l’œil humide, le verbe chaloupé : « C’est la même pudeur, la même beauté du geste… créolisons, créolisons ! »



Ici, la bêtise atteint une forme d’élévation mystique. On touche au sublime de l’absurde, là où le ridicule devient dogme.

Dans leur vision du monde, les serretêtes oppriment autant que les voiles libèrent, la liberté est une soumission stylisée, et la République est une mosquée laïque avec option wokisme.



Deuxième round : Votre compte est bon.

Additionnons :

• Un voile = un accessoire parmi d’autres.

• Une conviction religieuse totalitaire = une expression personnelle de la diversité.

• Une contradiction flagrante avec les principes républicains = un enrichissement culturel.

Résultat : le multiculturalisme indigénisé gagne 1000 points.



Mais attention ! Si vous osez émettre une réserve, vous perdez tout.

On vous classe aussitôt parmi les « crispés », les « identitaires », les « néo-laïcards rigides » ou, pire, les racistes structuraux.

Vous pensiez défendre l’école publique ? Mauvais point.

Vous citez Condorcet ? Fasciste.

Vous avez encore une photo de Jules Ferry ? Prison.

Bonus round : La phrase historique qui n’a jamais eu lieu.

Mélenchon annonce, sans trembler du menton, que Saladin aurait appris aux Français à construire des cathédrales.

Et pourquoi pas Charlemagne disciple d’Ibn Khaldoun pendant qu’on y est ?

La cathédrale devient ainsi un coup de génie de l’ingénierie arabo-musulmane, construite dans un éclair d’intersectionnalité mystique.

Le gothique flamboyant est désormais halal-compatible.



Et pendant ce temps-là, la langue française, cette vieille emmerdeuse républicaine, est priée de se taire.

Elle a trop dit, trop affirmé, trop imposé ses conjugaisons rigides et son lexique vertical.

Place au français-patchwork, mâtiné de darija, d’anglais managérial et de slogans militants.



Mais que personne ne s’inquiète : ce n’est pas une disparition, nous dit-on, c’est une créolisation !

La République n’est pas déconstruite : elle est décentrée, fluidifiée, intersectionnalisée.

Elle ne s’effondre pas, elle s’incline poliment.



Conclusion :

Dans « Des chiffons et des bêtes », il ne s’agit pas de faire réfléchir, mais de faire taire le réel.

D’habiller la régression en progrès, et le prosélytisme religieux en liberté culturelle.

Le voile devient un serre-tête, la bêtise une vertu, et la République un salon de thé multiculti.

Le mot le plus con ? C’est celui qu’on n’a plus le droit de dire.



Votre compte est bon.