Derniers épisodes en date de la guerre culturelle contre Israël

Cancel culture, antisionisme suspect, instrumentalisations de la mémoire, déni islamiste, inversion morale: les ennemis de l’État juif sont en très grande forme.

Pour s’informer objectivement de la situation à Gaza, plusieurs loges maçonniques invitent ces jours-ci Mme Chemillier-Gendreau, professeur de droit, une adversaire forcenée du sionisme, et M. Stamboul, de l’Union Juive pour la Paix, un des pires ennemis d’Israël. Au Grand Orient de France lui-même, naguère refuge contre l’antisémitisme, un débat monolithique anti-israélien !

Mme Francesca Albanese (notre photo) reçoit le Prix International René Cassin des Droits de l’Homme pour son travail exemplaire de rapporteuse spéciale de l’ONU sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés. Elle est tellement exemplaire que Mme Albanese a été publiquement traitée d’antisémite non seulement par Israël, mais par les chancelleries des Etats-Unis, de France et d’Allemagne, ce qui n’est pas fréquent…

René Cassin kidnappé !

« Prix international René Cassin », cela sonne prestigieux, mais mérite quelques vérifications. Le prix a été attribué au nom de la région basque d’Espagne, sur proposition d’associations basques. À lire leurs manifestes, il est clair que ce sont des organisations anticolonialistes locales qui ont pesé de tout leur poids dans la décision. Ce prix n’a donc d’international que le nom.

Que vient faire René Cassin avec le Pays basque? La famille de son père provenait du Comtat Venaissin, celle de sa mère d’Alsace, mais il est vrai qu’ils ont eu des liens avec Bayonne, où lui-même est né en 1887. Et c’est là un kidnapping culturel: René Cassin est devenu Basque d’honneur, lui qui ne s’est jamais exprimé à ce sujet. On cache en revanche dans sa biographie toute mention de sa judéité, alors qu’il fut Président de l’Alliance israélite Universelle pendant des dizaines d’années, que ses parents, entre Alsace, Nice et Bayonne n’ont jamais quitté les environnements de synagogues, qu’il a toujours soutenu l’État d’Israël, que son action ne se comprend pas sans la Shoah et qu’il aurait sans doute été horrifié par le choix actuel de la récipiendaire…

Autre distorsion des faits, celle de l’historien médiéviste Julien Théry qui poste une liste de vingt personnes qu’il qualifie de «génocidaires» et qui bizarrement sont presque toutes juives.

Mme Albanese et ses amis traitent Israël d’Etat génocidaire de façon si répétitive que l’habitude en a été prise et qu’il devient presque saugrenu de souligner que c’est un mensonge, que le terme n’a jamais été validé par la Cour Internationale de Justice, l’organisation compétente à ce sujet, et que la Cour Pénale Internationale reconnait qu’il n’est pas adapté à la situation de Gaza.

Un historien, c’est quelqu’un qui doit vérifier les faits et leur appliquer les mots adéquats. M. Théry n’est qu’un propagateur de haine. C’est aussi un faussaire qui, quelques mois après avoir publié un article où il lavait l’extrême gauche à laquelle il appartient de tout soupçon d’antisémitisme, envoie sur les réseaux une photo où un homme au nez démesuré, kippa caricaturale sur la tête et étoile jaune à la poitrine, fait les poches d’une jeune femme portant un drapeau palestinien. Tout cela n’a pas ému grand monde dans l’écosystème très orienté de son université Lyon II et n’a pas gêné non plus ceux qui ont lancé une pétition en sa défense au nom de sa liberté d’opinion.

La Ligue des droits de l’homme empêche l’IFOP de travailler

Une enquête de l’IFOP et du Cevipof sur le rapport à l’islam des musulmans de France publiée le 18 novembre a montré par comparaison avec une enquête de 1998, qu’il y a eu une forte progression des courants islamistes notamment chez les jeunes de 15 à 24 ans dont 57% considèrent désormais que le respect des règles de l’islam est plus important que celui des lois françaises. Ces résultats ont provoqué une levée de boucliers. Certains, tels Nonna Mayer et Nicolas Tiberj, ont émis des critiques méthodologiques, mais leurs propres critiques ont été balayées par une autre étude, celle d’Olivier Galland et Gérard Grunberg qui pointent les biais idéologiques de ceux qu’ils appellent les « sociologues du déni ».

La controverse a cependant suffi pour qu’une nouvelle enquête de l’IFOP et du Cevipof sur l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur soit brutalement stoppée après plainte devant le Conseil d’Etat de la Fédération syndicale de l’enseignement et de la Ligue des Droits de l’Homme, cette organisation qui fut prestigieuse et qui se spécialise depuis plusieurs années à ignorer les chemins islamiques de l’antisémitisme contemporain.

Il s’agit là d’une forme de cancel culture. Nous sommes tellement habitués à ce phénomène que nous n’y prêtons même plus attention, les mêmes pétitionnaires ou leurs amis qui revendiquent la liberté d’expression pour Julien Théry, la mettent au rebut quand elle ne leur convient pas, en agitant le spectre de l’islamophobie. Jean-Luc Mélenchon n’a pas signé la pétition en faveur du professeur d’histoire médiévale, mais ne lui a pas ménagé son soutien dans les réseaux sociaux où il utilise larga manu le terme de génocide contre Israël.

Avec son habileté rhétorique et son aplomb inimitable, il étouffe dès son introduction les questions de la Commission qui va l’interroger pour déterminer les connivences de LFI avec les mouvements islamistes, confirmées par de récentes publications. D’emblée il explique aux parlementaires que tout est réglé, que tous les documents ont absolument innocenté LFI, que ce parti n’accepte évidemment pas l’entrisme religieux et que cet entrisme n’est d’ailleurs pas à craindre car – je cite – « l’islam d’Afrique du Nord, qui est malékite et de tradition arabo-andalouse, distingue parfaitement le domaine du privé et celui du politique ». C’est ce qu’on n’avait pas expliqué aux dizaines et peut-être centaines de milliers de victimes de la décennie noire en Algérie, assassinées par des djihadistes de culture malékite.

Mélenchon adore faire la leçon et impressionner ses interlocuteurs. «Heureusement que vous êtes là, lui écrit sur Facebook un de ses admirateurs, mais il faudrait préciser que Gaza n’est pas seulement un génocide, mais que c’est un des pires génocides de l’histoire…». Pour certains de ceux qui vomissent sur Israël il n’y en aura jamais assez. Moi qui ai beaucoup lu sur Treblinka la semaine dernière, j’ai eu un moment de nausée.

