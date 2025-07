Perquisitions au RN: hasard, vous avez dit hasard?

Mercredi, le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella a été perquisitionné dans le cadre d’une enquête sur des prêts accordés au parti par des particuliers. Dénonçant un acharnement, M. Bardella a déclaré : « Rien à voir avec la justice, tout à voir avec la politique ».

« Le siège du RN, des entreprises et les domiciles de leurs dirigeants ont été perquisitionnés dans le cadre d’une information judiciaire sur des soupçons de financement illégal des campagnes présidentielles et législatives en 2022 et européennes en 2024 » nous fait savoir ce mercredi 9 juillet le parquet de Paris.

Et de préciser : « Il s’agit de permettre de déterminer si ces campagnes ont été notamment financées grâce à des prêts illégaux de particuliers bénéficiant au parti ou à des candidats du Rassemblement national, ainsi que par des surfacturations de prestations fictives ayant été intégrées par la suite dans les demandes de remboursement forfaitaire par l’État des dépenses de campagne. » « À ce jour, aucune personne physique ou morale n’est mise en examen dans cette procédure », est-il ajouté.

Ces perquisitions, menées par deux juges d’instruction et une vingtaine de policiers, s’inscrivent donc dans le cadre de cette information judiciaire ouverte depuis juillet 2024, pour, je cite : « escroquerie commise au préjudice d’une personne publique, prêt à titre habituel d’une personne physique à un parti politique, blanchiment d’escroquerie aggravée, faux et usage de faux. »

Il serait question de prêts de vingt-trois particuliers accordés au RN pour un montant évalué à plus de 2,3 millions d’euros, sommes qui doivent impérativement être remboursées, sauf à prendre le risque de les voir requalifiées en dons déguisés. Fin 2023, le montant total de tels prêts à rembourser par le parti s’élevait à environ vingt millions d’euros. Notons que le recours au financement de partis politiques par des prêts de particuliers, selon des modalités précises et en respectant un plafond, est parfaitement licite.

Surtout, convient-il de souligner que le RN ne voit guère se dérouler devant lui le tapis rouge lors de ses démarches auprès des banques françaises. Une unanimité, un consensus de la profession dont on veut bien croire qu’ils ne sont dus eux aussi qu’au plus grand des hasards, font que ce parti se voit systématiquement opposé portes et bourses closes. Il lui faut donc chercher ailleurs. Le très sensé M. de La Palice en conviendrait sans peine. Hélas, ce cher homme ne préside pas les instances financières du pays.

Voyez ce que c’est que les coïncidences ! On apprend justement que le mardi 8 juillet, la veille même de ces perquisitions – qui visent aussi les bureaux des principaux dirigeants du parti, dont le président lui-même – le parquet européen a ouvert une enquête sur l’ancien groupe politique auquel appartenait le RN avant 2024, Identité et Démocratie, suspecté quant à lui d’avoir « indûment dépensé » plus de 4,3 millions d’euros entre 2019 et 2024.

A ne pas manquer, notre nouveau numéro : Merci qui ?

On se plaint souvent du calme politique qui règne au cœur des étés, surtout lorsqu’ils sont caniculaires. Tout porte à croire que la présente saison fera exception. Au moins du côté du RN.

Mais cette effervescence est-elle seulement le fait du hasard ?

Voilà quelque temps déjà, le sabre si bien affûté de la justice avait plus ou moins décapité les espérances de Marine Le Pen – sauf miracle en session de rattrapage – d’être candidate lors des prochaines élections présidentielles. Et voilà bien que l’actualité judiciaire s’aventure à fournir à un esprit qui serait ombrageux, un rien machiavélique – tout le contraire du nôtre, ici à Causeur, surtout par temps de si fortes chaleurs – quelques motifs de suspicion.

En effet, selon un tel esprit, ces perquisitions abondamment médiatisées – que Jordan Bardella, qualifie d’ « opération spectaculaire et inédite », d’« atteinte grave au pluralisme et à l’alternance démocratique » -, ne tomberaient pas à ce moment du calendrier politique totalement par hasard.

« Opération inédite », s’insurge M. Bardella. Il n’a pas tort. Il n’est effectivement pas d’usage, du moins dans un pays qui se flatte d’être « démocratique », que les placards, les tiroirs, les dossiers des chefs d’un parti d’opposition soient ainsi livrés aux investigations policières. Qu’on se permette d’aller jusque-là en dit assez long, me semble-t-il, sur le sens que donnent aujourd’hui nos gens de pouvoir au beau mot de « démocratie ».

Mais revenons à la question de la place du hasard dans cette affaire.

Il se trouve, c’est un fait, que l’année de moratoire durant laquelle M. le président de la République ne pouvait se délecter de nouveau de son péché mignon, la dissolution, se termine à présent. À tout moment, donc, entre deux longueurs de piscine à Brégançon, ou un soir d’ennui entre les murs du palais de l’Élysée toujours plus ou moins dépeuplé à cette période de l’année, M. Macron peut-il décider d’agrémenter les semaines qui viennent, voire la rentrée, des plaisirs toujours si fertiles en surprises d’un nouveau jeu de quilles parlementaire, avec, cela va de soi, retour aux urnes.

Dans cette optique, tout ce qui pourrait embarrasser, disqualifier le RN et ses candidats ne pourrait être que bienvenu. On s’en doute.

Mais, comme il est dit plus haut, loin de nous semblables considérations. Nous les laissons aux esprits malfaisants et bassement complotistes. Bien sûr…