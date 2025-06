Des vacances comme à la télé

La touristification du monde ne connaît pas la crise : le groupe hôtelier de luxe Four Seasons, en partenariat avec la chaîne de télévision HBO, a annoncé l’organisation d’un tour du monde en jet privé à destination des lieux phares de la série The White Lotus .

The White Lotus Saison 3, disponible en France sur la plateforme Max (c) HBO

Vingt jours d’escapade premium, durant lesquels 48 globe-trotters fortunés (180 000 euros par tête de pipe) pourront rejouer les vacances des ultra-riches dépeints dans la fiction à succès de Mike White. Le World of Wellness Journey, « une expérience immersive centrée sur le bien-être physique et mental », s’inscrit dans une tendance qui fait florès, celle du set-jetting : choisir sa destination de voyage sous l’influence d’un film ou d’une série. « Chaque étape est pensée pour offrir une expérience unique et sur mesure », précise avec gourmandise Marc Speichert, directeur commercial de Four Seasons.

Les happy few pourront ainsi barboter dans les eaux turquoise de Maui (Hawaï, saison 1), s’enivrer de capiteux cépages siciliens à Taormina (Italie, saison 2) avant de s’adonner au yoga sur un ponton de Ko Samui (Thaïlande, saison 3). Le hic ? Ce prospectus de papier glacé est l’exact opposé de la critique sociale – quasi marxiste – exposée par le créateur de The White Lotus à Télérama : « Ces gens aisés sont sur la défensive. Cette classe sociale se sent menacée dans sa culture, dans son existence même. La série examine tous les arguments qu’ils utilisent pour justifier leur façon de vivre, et leur volonté de ne surtout pas en changer. »

De fait, la satire mordante des nantismondialisés (leurs petites névroses et leurs grandes hypocrisies, leur vacuité existentielle et leur culpabilité postcoloniale) contraste pour le moins avec le projet réel de fastueuse robinsonnade en Airbus A321 privatisé. Si on ne s’étonne pas que la morale fictionnelle capitule face au principe de réalité économique, on est néanmoins en droit de s’en amuser. « L’Occident meurt en bermuda », écrivait en son temps Philippe Muray. Son revers devra être cousu d’or pour se payer le luxe de trépasser de l’autre côté du petit écran.