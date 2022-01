Amabilités républicaines

Alexis Corbière / Stanislas Rigault: le retour du clivage gauche / droite?

« Connard ! », « Espèce de lâche, sucer la bite à ton chef à la télé tu trouves ça glorieux ? » Ces invectives, proférées le 16 décembre à Boulogne-Billancourt dans les coulisses de l’émission « Face à Baba », où Cyril Hanouna recevait Éric Zemmour, sont la preuve éclatante du retour du clivage gauche/droite dans le débat politique national. Après la visite de Raquel Garrido, les murs des couloirs de C8 tremblent encore. L’élue de Bagnolet s’est déchaînée contre Stanislas Rigault, coupable d’avoir mortifié son mari Alexis Corbière à l’antenne. Que n’aurait-on pas entendu si des propos aussi véhéments étaient sortis de la bouche d’un élu de droite… Mais quand on est de gauche, les insultes homophobes (ou prétendues telles), c’est autorisé. Depuis qu’il a annoncé sa candidature, Éric Zemmour affole l’audimat. Par conséquent, tous nos médias se l’arrachent. 2,84 millions de téléspectateurs l’ont regardé sur France 2 le 9 décembre, et ils étaient encore 2,2 millions ce 16 décembre. Tandis que les journalistes rêvent tous de décrocher un entretien avec Zemmour, une foule de candidats se presse aussi pour lui apporter la contradiction. Visibilité médiatique maximale assurée ! Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis, est de cette piétaille. Après avoir accusé le candidat à la présidentielle d’être un « nationaliste exacerbé » voulant cacher les pages sombres de notre histoire aux gamins, le professeur en disponibilité a donc eu un échange tendu avec Rigault, culotté chef des « jeunesses zemmouriennes », qui a eu l’audace de rappeler que la députée Danièle Obono, membre de son parti et de son groupe parlementaire, pouvait signer une tribune soutenant un rappeur chantant « Nique la France », mais refusait de dire « Vive la France ! ». Corbière a qualifié Rigault de « petit bourgeois » et l’a accusé de mentir, cette injonction faite à Obono étant selon lui raciste. La réponse, cinglante et applaudie, n’a pas tardé : « Retournez enseigner, car en 2022 c’est terminé l’Assemblée nationale ! » Quand Bébé Zemmour fait ses dents, il mord.