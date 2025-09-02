La vraie droite ne doit plus se cacher!

À droite, du nouveau ? se demande notre chroniqueur.

En politique, il arrive que des choses semblent à la fois souhaitables et impossibles à réaliser. Il en est ainsi de l’union des droites dans le climat actuel. Les seuls qui, obstinément, labourent ce sillon sont Éric Zemmour et Sarah Knafo pour « Reconquête! ». Le Rassemblement national n’en veut pas, à cause de l’influence dominatrice de Marine Le Pen, qui y est hostile, et Les Républicains, dans leurs tréfonds, n’y seraient pas tous défavorables mais y répugnent pour la raison essentielle de l’emprise qu’aurait le RN, largement en tête par rapport à eux sur le plan électoral. Leur crainte est de disparaître. Tout cela s’entend mais est-ce irréversible ?

D’abord, il faut prendre acte de cette déperdition capitale et incompréhensible qui voit les droites, globalement appréhendées, refuser de gagner ensemble mais préférer perdre isolément.

Ensuite, la droite, sous l’égide de Bruno Retailleau qui ne sera sans doute plus ministre le 9 septembre, va continuer son redressement à la fois intellectuel et politique. Elle n’est déjà plus « le Petit Chose » face au mastodonte RN fragilisé judiciairement – et peut-être pour 2027.

On peut espérer que c’en est fini du temps, sinon de la soumission, du moins du caractère prétendument inéluctable du déclin de la droite intelligemment conservatrice et, en même temps, sociale. Il n’est pas nécessaire d’attendre les seules élections présidentielles pour combler le retard qui existe encore.

C’est la condition indispensable pour réussir. De la même manière que François Mitterrand devait d’abord faire perdre beaucoup de sa substance au parti communiste pour l’emporter dans le rapport de force, il est essentiel que Bruno Retailleau montre non seulement ce qu’a d’opératoire son projet régalien – qui a une visée gouvernementale – mais aussi tout ce qui, malgré les apparences, sur tous les autres sujets nationaux et internationaux, ferait du RN un corps étranger dans une perspective d’union.

Frilosité absurde

Le programme de Marine Le Pen, Bruno Retailleau l’a très bien dit, est « irrationnel et imprévisible ». Il est piquant de constater que ce même reproche est fait par Marine Le Pen à Emmanuel Macron !

Un autre élément doit être pris en considération par LR : ce parti ne peut plus traiter avec condescendance « Reconquête! » et l’éliminer par principe de toute recomposition envisagée. Bien au contraire. La qualité intellectuelle de ses dirigeants et la finesse de leurs analyses politiques, sociales et internationales – l’immigration étant le point capital de leur réflexion – ne peuvent plus être négligées, quoi qu’on pense, par ailleurs, de l’ensemble des solutions qu’ils proposent.

Il me semble que plutôt que de s’écarteler entre la base et le sommet, plutôt que de s’abandonner à une frilosité absurde ou à une soumission à une gauche qui n’a pourtant aucune leçon à donner, la droite de Bruno Retailleau doit accomplir un double mouvement : faire baisser le RN et traiter « Reconquête! » comme un parti ami et non hostile. Autrement dit, devenir véritablement une force : idées et militants. On ne se cache plus sous la table, on monte dessus.

