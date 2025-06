Un jour à Abbeville

Chaque semaine, Philippe Lacoche nous donne des nouvelles de Picardie…

J’entretiens une relation particulière avec la ville d’Abbeville. J’y ai passé dix-sept ans de ma vie ; j’étais journaliste à l’agence locale du Courrier picard. J’effectuais reportages, enquêtes et pérégrinations diverses (touristiques, bistrotières, halieutiques, etc.) dans tout l’ouest du département de la Somme qu’on nomme aujourd’hui la Picardie maritime. Alors, lorsque l’auteur abbevillois Alain Héaulme (dernier livre : Ailleurs est un autre jour, éd. des Petits Ruisseaux) m’a fait savoir qu’il organisait un salon du livre à la librairie Studio Livres, place Max-Lejeune (tenue d’une main de maître par Jean-Claude Diot), et qu’il m’y invitait, mon vieux sang de presque septuagénaire n’a fait qu’un tour. J’ai répondu un oui franc et massif, d’autant qu’il me proposait de covoiturer avec l’écrivain Alain Lebrun, par ailleurs fondateur des éditions des Petits Ruisseaux (15, rue de Nesle, Hyencourt-le-Grand, 80320 Hypercourt ; lespetitsruisseaux@lpr-editions.org), et père de la chanteuse et comédienne Lou-Mary, une camarade pleine de talents et de blondeurs vénitiennes. Ce que je fis le samedi 24 mai, en compagnie de mon adorable Sauvageonne qui avait revêtu ses froufrous de lumière (sexy à souhait).

Le midi, nous fûmes invités à déjeuner par Mireille et Philippe Béra, créateurs des éclairées éditions Cadastre8Zéro où, en des temps immémoriaux, j’avais eu le plaisir de publier le livre La Baie fait un somme, en compagnie de la romancière Sylvie Payet et le photographe Clément Foucard. A table, à nos côtés, le pétillant Ulysse Manhes (chanteur, critique littéraire, spécialiste de la littérature de l’Europe de l’Est, proche d’Alain Finkielkraut) et sa maman, la charmante Marie-Aude que j’avais connue, il y a des lustres, sur les bancs du tribunal de grande instance d’Abbeville – qui existait encore – alors qu’elle était correspondante du Journal d’Abbeville et assurait les comptes-rendus d’audience. Le repas, préparé par Mireille, était de haute qualité. (Elle nous a fait déguster l’huile, succulente, issue des oliviers d’un terrain qu’elle possède près d’Uzès…) Nos discussions portèrent sur la littérature, sur le chevalier de La Barre, et sur l’intolérance ambiante qui conduit certains radicalisés d’extrême-gauche de nous traiter de fascistes alors que nous continuons à faire confiance à une gauche à l’ancienne, républicaine, laïque, éclairée et tolérante (une gauche qui n’a pas besoin de se frapper la poitrine en hurlant « Le République, c’est moi ! » pour se souvenir de ses valeurs essentielles et universelles) ; l’ami Éric Naulleau est dans le même cas.

Alexandre Hébert dit Alex au Salon du livre d’Abbeville Alain Héaulme et Alain Lebrun

Repus et fort joyeux, la Sauvageonne et moi fonçâmes, bras dessus bras dessous, vers la librairie Studio Livres. Sur place, une quinzaine d’écrivains dont des amis ou connaissances : Alexandre Hébert, dit Alex, photographe et dessinateur du Courrier picard (un bon copain depuis de longues années ; il a eu la gentillesse d’illustrer mon essai Je suis Picard mais je me soigne, publié chez Héliopoles), Patrick Poitevin, Isabelle Duquesne, Dominique Cornet, Denis Jaillon, et, bien sûr, Alain Héaulme et Alain Lebrun. L’ambiance était joyeuse et festive. À travers la vitrine, je contemplais la place Max-Lejeune. Des souvenirs lointains me remontaient ; je revoyais mes enfants gambadant et/ou slalomant en rollers entre les voitures. Je repensais aux écrivains Robert Mallet et Roger Vrigny, à quelques autres aussi. Une bouffée de nostalgie me monta à la tête comme cinq coupes de champagne Drappier, ingurgitées trop vite. C’était il y a trente ans.