Tremblez, Frères musulmans ! La République sort la grosse Bertha

L’effrayant rapport parlementaire sur l’entrisme islamique dans la société française, catalogue assez indigeste de quelque soixante-quinze pages répertoriant les beaux résultats de la cécité et de l’impéritie des pouvoirs qui se sont succédé à la tête de l’État ces dernières décennies, se clôt par la préconisation de quelques mesures présentées comme étant de nature à endiguer le mouvement. Des mesures d’une extrême rigueur et dont on peut penser que leur énoncé seul aura suffi à semer la terreur dans les rangs des Frères musulmans, de leurs affidés et de leurs compagnons de route de chez nous, encartés de préférence à l’extrême gauche (mais pas seulement…)

Fermeté exemplaire, donc. Qu’on en juge !

Afin de lutter pour de bon contre la menace grandissante que constitue cet entrisme forcené, il conviendrait – notamment – d’agrandir les carrés musulmans de nos cimetières, d’enseigner la langue arabe dans nos écoles dès le primaire, et, cela va de soi, s’empresser de reconnaître un État palestinien dont, notons-le, les limites territoriales ne sont en rien évoquées dans ledit rapport.

Pour ma part, et sans doute ne suis-je pas le seul, je trouve qu’on la joue vraiment petit bras, comme on dit quand on veut faire branché et que revient la belle saison de Roland Garros.

Quel manque d’allant, en effet ! Quelle absence de vision et d’ambition !

S’en tenir à ces quelques mesurettes, mais de qui se moque-t-on ?

A lire aussi, Ivan Rioufol: Islamisme: les reculades françaises

Alors qu’il aurait été de simple bon sens, si l’on entendait vraiment faire montre d’une réelle volonté politique, d’exiger l’instauration d’une journée européenne du halal (à Bruxelles, la Commission n’attend que cela depuis des lustres ! Enchantée, elle dégagerait immédiatement trois ou quatre milliards d’euros pour financer la filière, ou plus exactement les filières, celle de la bidoche bien sûr, mais aussi celle du couteau à usage multiple qui va avec). Organiser de surcroît des animations culturelles dédiées, bien en phase avec l’intention, telles qu’une édition annuelle du concours The Voice spécial Muezzin, sur TF1, présentée par l’illustre Mélenchon en personne, et sur les chaînes du service public le concours du plus beau minaret de France, animé cette fois par dame Rima Hassan, lauréate indétrônable de cet autre concours, remarquable entre tous, celui de Miss Keffieh de la décennie. Sans oublier bien entendu un super téléthon au profit exclusif de la Cimade, de Utopia 56, de Kabubu et de quelques autres ONG d’identique générosité cosmopolite autant que sélective. La date retenue pour cette manifestation merveilleusement solidaire pourrait correspondre avec la proclamation du palmarès du Festival de Cannes où, autre conscience inamovible de la chose, Juliette Binoche remettrait en suprême trophée le Migrant d’Or avec palmes au réalisateur LGBT+ du film woke le plus pur jus de la saison.

Bref, on aurait pu faire beaucoup plus et beaucoup mieux que promouvoir une extension de terre musulmane dans nos cimetières de France ainsi que l’apprentissage de l’arabe à des mômes en jachère quant à la maîtrise de la langue française. Cela dit, il est clair que du côté des Frères musulmans, on doit très certainement considérer qu’on l’a échappé belle…