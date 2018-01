Plus que le critique, le comédien, le musicien et le danseur, c’est l’ouvreuse qui passe sa vie dans les salles de spectacle. Laissons donc sa petite lampe éclairer notre lanterne ! Et ce mois-ci, notre galaxie.

Vous avez suivi ? À lire les potins et entendre les copines, on dirait que pas tous. Alors pour vous, non-initiés au rite Jedi, je résume.

A long time ago dans une galaxie far, far away – (il y a quarante ans à Londres et en Tunisie) – un réalisateur nommé George Lucas tourne le film de ses rêves : Star Wars. Éternel pour le folklore, nouveau pour l’œil, le film passe en trois mois de blague à phénom