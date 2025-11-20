Je suis un film noir

Philippe-Henri Rambaud recense avec esprit et légèreté un pan glorieux de notre patrimoine: le polar ! Des classiques du noir et blanc aux productions récentes, voici 100 Films policiers français à voir absolument.

Quelle régalade ! Une sélection érudite sans œillères, populaire et finaude. À compulser à la nuit tombée sous des draps chauds. Une large vue d’esprit qui ne cantonne pas le policier à sa veine névrotique ou psychologique, qui ne fait pas seulement la part belle aux réalisateurs choyés par la critique. Les 100 Films policiers français à voir absolument, doivent absolument prendre place dans votre bibliothèque entre Les Nouveaux Mystères de Paris de Léo Malet et l’intégrale d’A.D.G. L’auteur de cette somme digeste et détaillée s’appelle Philippe-Henri Rambaud. Il est le créateur du site filmpolicier.fr. Cet expert en GAV (garde à vue) et filature, au savoir livresque, connaît ses classiques mais ne se borne pas à une période précise. Même s’il reconnaît que « l’âge d’or » se situe dans les années 1950, 1960 et 1970, sa compilation court de la casbah de Pépé le Moko (1937) au chalet de Justine Triet (Anatomie d’une chute, 2023).

Comment a-t-il pu choisir arbitrairement dans des milliers de bobines ? Il fallait avant tout définir le sujet sans le phagocyter. « Pour simplifier, disons que le crime est la condition sine qua non du film policier », avance-t-il dans son introduction. Sa raison d’être. « Sans crime, pas de film policier », finit-il par trancher. Ils sont tous là, les primés, les ténébreux, les braqueurs du box-office, les godelureaux et même ce farceur de Claude Chabrol avec son Inspecteur Lavardin. Il y a les attendus, ceux qui ont la carte des cinéphiles agenouillés : Melville et son Stetson sortant de son studio de la rue Jenner, Clouzot et sa « bonne humeur » légendaire sur le plateau ou encore Corneau et sa Série noire en bandoulière. Les classiques du noir et blanc (Duvivier, Becker, Dassin, etc.), qui ont une parenté avec Les Confessions d’un enfant de La Chapelle d’Albert Simonin, font office de murs porteurs.

Et puis, il y a ceux qui ont ressuscité le genre à partir des années 2000, les Cédric Jimenez, Olivier Marchal et Jean-François Richet avec leur goût pour l’action débridée et la violence scénarisée. Philippe-Henri Rambaud réussit parfaitement ce grand écart (pourtant casse-gueule sur le papier) des Tontons au Samouraï par une mise en fiche au style alerte. Les anecdotes ne sentent pas la naphtaline et l’analyse a le sérieux d’un amateur véritablement passionné.

Il y a aussi des surprises qui réjouissent les réfractaires de mon espèce. La présence du Corps de mon ennemi de Verneuil, adapté du roman de Félicien Marceau, œuvre majeure pour comprendre la mécanique de la revanche sociale. Flic ou Voyou de Lautner se distingue par l’écharpe blanche de Belmondo et son célèbre : « Vous direz à Monsieur Achille qu’elles ont très bon genre. » Sans oublier le tutélaire Tendre poulet de Philippe de Broca où la commissaire Tanquerelle mène l’enquête avec le professeur Lemercier. Même Le Grand Pardon d’Alexandre Arcady et Les Spécialistes de Patrice Leconte ont droit à leur chapitre. C’est un carton plein !

Les 100 Films policiers français à voir absolument, Philippe-Henri Rambaud, Mareuil, 2025. 366 pages