Applaudir avec les mains, c’est agresser?

Selon notre chroniqueuse, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis aurait adopté une nouvelle manière d’applaudir en public. Dans ce monde merveilleux où les politiques progressistes vantent bienveillance et inclusivité, les applaudissements sont perçus par certains comme autant de micro-agressions sonores.

Pendant que nos regards sont braqués avec stupeur vers l’est, la guerre que mènent les éveillés woke gagne encore du terrain à l’ouest.

Au regard de la déflagration militaire qui menace de déstabiliser le monde entier depuis l’Ukraine, je vous parle bien entendu ici d’un épiphénomène. Mais au regard de l’avancée du wokisme, c’est une nouvelle étape de franchie ! De quoi est-il question ? D’un simple geste, remarqué lors du discours sur l’Etat de l’Union prononcé mardi dernier par Joe Biden.

Outre l’énorme bourde commise par le président américain (il s’est emmêlé les pinceaux en confondant le peuple ukrainien et le peuple iranien piteusement), ce discours a été marqué par une étrange réaction de Nancy Pelosi. Alors que le visage de la vice-présidente Kamala Harris laissait deviner qu’elle avait du mal à digérer la gaffe malheureuse de son patron, on a vu à un moment à ses côtés la présidente de la Chambre des représentants, toute émoustillée, se lever, non pas en applaudissant à tout rompre comme d’autres protagonistes présents dans le Capitole, mais en se frottant les phalanges… Aussi étrange soit-il, ce geste n’est peut-être pas anodin.

Une énigme

La vidéo, devenue rapidement populaire sur les réseaux sociaux, a suscité de nombreuses critiques dans les rangs du parti Républicain et en particulier des railleries des partisans de Donald Trump. Ces derniers ont surtout dénoncé le caractère déplacé de ces applaudissements, qui survenaient il est vrai au moment même où Joe Biden rappelait l’âpreté de combats en Irak et en Afghanistan – où des soldats américains ont inhalé de la fumée toxique. Mais au-delà, c’est bien la forme énigmatique des applaudissements de Nancy Pelosi qui interpelle.

Est-ce parce que l’octogénaire souffrirait d’une arthrose de la main qu’elle se frotte ainsi les phalanges ? ou bien est-ce parce qu’elle a adopté un applaudissement de forme inédite, silencieux, plus « inclusif » envers les personnes malentendantes ou celles souffrant d’hyperacousie ou de troubles anxieux ? Il y a fort à parier qu’il s’agit de la deuxième option, et que Nancy Pelosi se soit mise à l’applaudissement woke, sur les bons conseils de l’aile la plus progressiste du parti démocrate.

Langue des signes

Cet applaudissement non agressif est apparu pour la première fois à l’université d’Oxford au Royaume-Uni en 2019. Comme le révèle le New York Post [1], c’est un syndicat étudiant qui est parvenu à l’imposer là-bas, à l’issue d’un vote avalisant l’interdiction d’applaudir avec les mains lors des réunions ou des cérémonies de remise de prix. On privilégie dorénavant ces applaudissements silencieux (on peut aussi agiter les mains en l’air, ce qui est d’ailleurs la version en langue des signes des applaudissements).

Dans le monde woke complètement binaire, qui sépare la société en deux camps opposés, les agressés et les agresseurs, applaudir avec les mains reviendrait à ce que les « validistes entendants » agressent les personnes sourdes ou celles souffrant d’une hypersensibilité sensorielle. Ce serait une forme d’exclusion à leur égard, évidemment malvenue. L’applaudissement silencieux, voilà qui est beaucoup plus inclusif…

Si ce type d’applaudissements devait s’imposer dans le monde du spectacle, on imagine la frustration des comédiens, danseurs ou chanteurs pour qui le tonnerre d’applaudissements est depuis longtemps la manifestation de la consécration. Ils devront ravaler ce désir de reconnaissance. Mais sauf à complètement nous empêcher de vivre, cette inclusion à marche forcée trouvera toujours une limite et ne sera jamais totale. En effet, on attend toujours que Pelosi et les progressistes nous disent comment on va faire pour les manchots et les aveugles.

[1] https://nypost.com/2019/10/25/oxford-bans-clapping-to-avoid-upsetting-students/