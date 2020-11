Une seule et même personne peut-elle se prétendre à la fois islamiste, transgenre et antifa?

Eric Austin, désormais Britney Erica Austin, un Américain de 35 ans, converti à l’islam et originaire de Phoenix (Arizona), réalise ce rêve de l’idéologie « woke ». Vêtu d’une burqa noire, Austin (que je me permets de mégenrer par souci pratique) est un habitué des violentes manifestations antifa aux États-Unis. Il y a quelques semaines, ce militant chevronné qui se fait aussi appeler Sumayyah Dawud a été arrêté dans sa ville natale alors qu’il incendiait du mobilier urbain et brandissait une arme semi-automatique. Daech chez les cow-boys.

