🎙️ Podcast: Impuissance du gouvernement, entrisme islamiste à gauche, échecs et succès littéraires…

Le Premier ministre Sébastien Lecornu essaie de faire adopter son projet de budget de la Sécurité sociale en appelant à la responsabilité de tous. Par là, il ne fait que se dégager de toute responsabilité.

Le 24 juin 2025, l’Assemblée nationale a créé une commission d’enquête « sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l’action terroriste ou propageant l’idéologie islamiste ». Ses travaux ne sont pas encore terminés, mais ils ont déjà eu un effet: des journalistes ont été menacés par l’extrême gauche. C’est ainsi que cette dernière, tout en prétendant que l’enquête la vise injustement, a dévoilé sa fidélité à l’idéologie islamo-gauchiste et son peu de respect de la démocratie. Pendant ce temps, outre-Atlantique, Donald Trump envisage l’interdiction des Frères musulmans.

Si le livre de Jordan Bardella connaît un grand succès populaire, celui de Marine Tondelier est un bide, ainsi que celui de Ségolène Royal. C’est le symptôme d’une gauche qui a perdu la confiance du peuple.

Pour les auditeurs qui sont à la recherche de lectures plus digestes, il y a le nouveau titre d’Eric Zemmour, La messe n’est pas dite (Fayard). Son auteur dialogue avec Mgr Rougé, l’évêque de Nanterre, dans le nouveau numéro de Causeur. Il y a aussi le dernier livre de Gilles-William Goldnadel, Vol au-dessus d’un nid de cocus (également chez Fayard)…

