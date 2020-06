Derrière l’abominable meurtre de George Floyd, les démocrates, maîtres de la quasi-totalité des grandes villes américaines, veulent imposer aux Blancs conservateurs un exercice de repentance collective. Mais pillages et leçons de morale pourraient au contraire remobiliser les troupes du président américain. Reportage

Même ici. Même au cœur d’un des États les moins peuplés d’Amérique, la peur a saisi une population qui commence à peine à sortir des mesures de quarantaine prises dans la foulée de la crise du Covid-19. Dans la plus grande agglomération du Nouveau-Mexique, à Albuquerque, une ville de 800 000 habitants, on ressent l’onde de choc provoquée par la mort de George Floyd, ce Noir tué par un policier de la ville de Minneapolis, 2 000 kilomètres plus au nord. Et on l’entend : les hélicoptères balaient le ciel sous des trombes d’eau et surveillent les mouvements de foule. La police montée est de sortie, les panneaux à affichage électronique au bord de l’I-40, cette gigantesque autoroute qui traverse l’Amérique d’une côte à l’autre, préviennent le visiteur : « Attention, possible couvre-feu, ce soir ! » Plus de 100 villes aux États-Unis ont recensé des manifestations, tournant souvent brusquement à l’émeute ou aux pillages de masse.

« Merde, quoi ! On sort à peine de ce virus et voilà qu’on a ça maintenant ! » se lamente Steven Chamberlin, propriétaire de plusieurs commerces sur la Plazuela Sombra, au cœur du « Old Town » d’Albuquerque, quartier historique et touristique qui a conservé son architecture coloniale espagnole. Debout sur un escabeau (« merci de ne pas me photographier, ces connards seraient prêts à se venger »), cet homme d’une cinquante d’années est en train de clouer des panneaux en bois pour protéger les vitrines de ses magasins. La veille, une manifestation, au départ pacifique, a dégénéré : des poubelles et du mobilier urbain ont brûlé dans le « New Dowtown », le centre financier et adminis