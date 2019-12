L’éditeur de Muray aux Belles Lettres Michel Desgranges se souvient avec émotion de son ami disparu. Aujourd’hui romancier retiré à la campagne, cet érudit dézingue à tout-va. Portrait.

Quel est le point commun entre Iggy pop, Francis Lalanne, Dominique Venner et Philippe Muray ? Tous ont été publiés aux éditions des Belles Lettres par un certain Michel Desgranges. Aujourd’hui retiré dans sa maison de campagne, l’homme vit en quasi-ermite avec sa charmante épouse au cœur d’une région où il n’a aucune attache. « Je ne m’aventure jamais à plus de trois kilomètres », confesse ce Parisien repenti aux airs de hippie à gros pull.

Au milieu de sa bibliothèque, l’hôte des lieux exhume ses souvenirs. C’est en 1969 qu’il rencontre Muray à la rédaction du magazine Détective, dont Desgranges réécrivait les articles. « Est arrivé un jeune homme qui voulait gagner de l’argent en écrivant des bêtises pour pouvoir faire des choses plus intéressantes. » Des bêtises alimentaires, Philippe Muray en écrira beaucoup avant de bâtir une œuvre personnelle. Le nègre des « Brigade mondaine », mélange de SAS et de Harlequin, avait commis un premier roman très classique, Une arrière-saison (1968), qu’il renia jusqu’à le faire retirer de sa bibliographie. Hélas, on ne gagne pas son pain quotidien « en écrivant des livres qui se vendent à 1 500 exemplaires et rapportent 850 euros tous les deux ans. Philippe écrivait donc trois “Brigade mondaine” par an. Ça lui prenait dix jours à chaque fois, mais il en souf