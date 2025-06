La réussite a-t-elle un âge?

Vaste question à laquelle tente de répondre la collection « Birthday Book », lancée par Frédéric Taddeï, chez Grasset. Une idée géniale a besoin de couvertures colorées. Ici, on est servi. Sur la table d’une librairie ou dans une vitrine, impossible de louper ladite collection.

Tout ce que les gens célèbres ont fait à toutes les époques et dans tous les domaines, à votre âge, voilà le fil rouge fluo déroulé par Taddeï. « L’âge est un quartier de la vie que l’on habite tous ensemble, écrit-il, même si ce n’est pas au même moment. » Prenons Spinoza, Sagan, Poutine, Paris Hilton ou encore Dwayne Johnson. Rien ne semble les réunir, sauf qu’à 23 ans, tous les cinq, ils leur arrivent un truc pas banal qui les extirpe du troupeau bêlant humain. Spinoza est banni à vie par sa communauté, Sagan mise tout sur le 8 à la roulette et rafle la mise, Poutine entre au KGB, événement insignifiant aux conséquences pourtant incalculables, Hilton est victime d’une sextape, le dernier croit sa vie finie. « Le succès n’a pas d’âge, ajoute Taddeï, les catastrophes non plus. » On peut connaitre la prison au même âge, comme Léonard de Vinci, Voltaire, Malraux, Geneviève de Gaulle, Nadejda Tolokonnikova, la fondatrice des Pussy Riots. Quant au futur président de la République, François Mitterrand, il rêve d’évasion dans son camp de prisonniers en Allemagne.

Au lieu de prendre une année, celle de votre naissance, et de résumer ce qui se passait au moment où vous poussiez votre premier cri, la collection décline les événements survenus à des personnalités singulières, au même âge. À 23 ans, me direz-vous, c’est normal que ça swingue. Moins à 54 ans. Et pourtant. Antony Hopkins reçoit l’Oscar du meilleur acteur pour Le Silence des agneaux. C’est l’apogée de sa carrière ; Anne-Marie Périer, directrice de Elle, épouse Michel Sardou ; Laurence Ferrari anime Punchline sur CNews, la petite chaine qui monte qui monte ; Bret Easton Ellis publie White, son premier livre de non-fiction qui attaque frontalement le wokisme et suscite une vive polémique ; Enzo Ferrari remporte pour la première fois le championnat du monde de Formule 1 des conducteurs grâce à la victoire d’Alberto Ascari – tandis que certains songent déjà à prendre leur retraite. À 50 ans, les exemples retenus donnent un sacré coup de fouet. Jugez plutôt : Louis de Funès devient une star du box-office ; Jacques Guerlain lance le parfum Shalimar, un succès planétaire ; Orson Welles s’installe à Paris avec la ravissante Oja Kodar, qui a la moitié de son âge, elle sera son dernier amour. Bon, Rembrandt est ruiné, tandis que Julie Gayet épouse François Hollande – qui a ri ?

La collection de Taddeï est rafraichissante. L’homme, journaliste, animateur de radio et de télé – on regrette Ce soir (ou jamais !) – , est un esprit libre – son interview de Delon reste un moment mémorable – qui surgit là où on l’attend le moins. Il est, depuis décembre 2024, directeur de l’hebdomadaire Marianne. A quel âge, au fait ? 63 ans.

Une collection à glisser dans le sac de voyage (8 euros, 96 pages).

Collection « Birthay Books », dirigée par Frédéric Taddeï, Taddeï Médias/Éditions Grasset & Fasquelle.

