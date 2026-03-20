L’électeur n’existe pas!

L’islamo-gauchiste David Guiraud à Roubaix ou le bobo Emmanuel Grégoire à Paris pensent avoir convaincu les électeurs avec leurs propositions politiques singulières. En réalité, observe notre contributeur sociologue, les territoires électoraux sont des blocs humains, des mondes distincts où l’on vote comme on vit. Analyse

À chaque élection, le même théâtre se rejoue. Les commentateurs dissèquent les alliances, scrutent les stratégies d’appareil, mesurent les rapports de force entre partis comme s’il s’agissait d’un jeu abstrait, presque autonome. Qui s’unit avec qui, qui trahit, qui résiste — toute l’attention se porte sur les combinaisons visibles de la scène politique.

L’angle mort territorial

Mais cette lecture, pour familière qu’elle soit, passe à côté de l’essentiel.

Car avant les alliances, avant les programmes, avant même les figures politiques, il y a une réalité plus profonde, plus déterminante, et pourtant largement ignorée: celle des territoires.

Ce ne sont pas les états-majors qui fabriquent les votes. Ce sont les milieux de vie. Les espaces habités. Les formes de coexistence concrètes. Les manières d’être ensemble — ou séparés.

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Un territoire n’est pas un simple décor. C’est un système de relations, de normes, de perceptions. C’est un climat social qui façonne, en profondeur, ce qui est pensable, dicible, votable. On croit analyser des choix politiques. On observe en réalité des comportements collectifs inscrits dans des mondes distincts. Tant que cette dimension territoriale reste dans l’angle mort de l’analyse, les résultats électoraux apparaissent comme des surprises, des anomalies, des accidents. Dès qu’on la prend au sérieux, ils deviennent lisibles.

Car ce ne sont pas seulement des électeurs qui votent. Ce sont des territoires qui s’expriment.

Le mythe de l’individu électeur — et la France des appartenances

On persiste à enseigner que la démocratie est le règne de l’individu. Un homme seul, éclairé, libre, qui choisit dans le secret de l’isoloir. Mais cette figure n’existe pas.

Ce que révèlent les cartes électorales, ce ne sont pas des consciences : ce sont des territoires. Des blocs humains. Des mondes. Et chaque monde vote comme il vit.

Roubaix, Seine-Saint-Denis: le vote comme climat

À Roubaix, dans de larges parties de la Seine-Saint-Denis, on ne vote pas au sens où l’entendent les manuels. On vit d’abord dans un espace dense, saturé de relations, de voisinages, de liens familiaux, de réseaux informels. Les existences s’y croisent, s’y superposent, s’y observent. Rien n’y est totalement privé. Dans ces territoires, les appartenances sont visibles. Elles s’affichent dans les manières de se vêtir, de parler, de se regrouper, de se tenir dans l’espace public. Elles produisent un sentiment de continuité — et parfois de séparation. Il ne s’agit pas simplement de religion. Il s’agit d’un climat. Un climat où certaines normes s’imposent, où certaines attitudes deviennent attendues, où l’individu est constamment renvoyé à son inscription dans un groupe.

«On ne peut même plus boire un pastis sur le cours Belsunce de Marseille!», s'agace une habitante du quartier.

«On est envahi par les fast-foods orientaux qui imposent leur façon de vivre», explique Alain Chapiello, riverain du quartier de la Bourse, dans Points de Vue. pic.twitter.com/7kLuqgarmI — Le Figaro TV (@LeFigaroTV) March 18, 2026

Dans ces conditions, le vote ne relève plus d’un choix abstrait.

Il devient un prolongement du milieu. La France insoumise s’y déploie non comme une doctrine, mais comme une évidence sociale. Elle capte un état déjà constitué: défiance envers les institutions, sentiment d’être à part, perception d’une opposition entre « eux » et « nous ». Son discours ne crée pas cette disposition. Il l’accompagne. Il la formalise.

Et il circule comme circulent toutes les choses importantes ici: par les réseaux, par les conversations, par les regards. C’est un vote d’atmosphère. Un vote qui s’impose sans s’énoncer.

Les centres des métropoles: le vote comme conformité

À l’opposé, dans les centres de Paris, de Lyon, de Bordeaux, un autre climat règne. Un climat feutré, homogène, sûr de lui. Cadres supérieurs, diplômés, professions intellectuelles : ici aussi, l’entre-soi est puissant — mais il est invisible à ceux qui en font partie. Il se présente comme la normalité. On y vit dans un monde où certaines idées sont spontanément disqualifiées, non parce qu’elles seraient réfutées, mais parce qu’elles n’appartiennent pas au langage du milieu.

Le Rassemblement national ne s’y heurte pas à une barrière juridique ou morale explicite. Il se heurte à quelque chose de plus solide : une impossibilité sociale. Voter pour lui, ce serait sortir du groupe, rompre avec les codes, perdre sa place symbolique. Et les milieux intégrés sont ceux qui transgressent le moins. Ainsi se maintient, sans violence apparente, un plafond de verre presque parfait.

Les périphéries: le vote comme rupture

Dans les villes moyennes, les zones périurbaines, les anciens territoires industriels, la logique s’inverse. Ici, le cadre s’est défait. Les repères ont disparu. Les protections se sont érodées. Le vote devient un geste brut.

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Hénin-Beaumont, certaines zones de l’Est, du Nord, du Sud rural : le vote pour le Rassemblement national y exprime moins une adhésion doctrinale qu’un refus. Refus d’un monde perçu comme éloigné, fermé, indifférent. Ce n’est pas un vote de confort. C’est un vote de rupture.

Marseille: la coexistence des fractures

Et puis il y a Marseille. Marseille n’est pas une métropole au sens classique. C’est une juxtaposition de mondes. Des territoires populaires très denses, des zones intermédiaires fragiles, des espaces plus aisés — sans qu’aucune norme unique ne parvienne à s’imposer. Les appartenances y sont visibles, parfois revendiquées, parfois opposées. Mais justement : aucune ne domine totalement.

Franck Allisio, candidat à la mairie de Marseille, 15 mars 2026 © Alain ROBERT/SIPA

Cette fragmentation empêche la formation d’un plafond de verre comparable à celui des grandes métropoles homogènes. Et surtout, le réel y est plus brut. L’insécurité, les trafics, les tensions ne sont pas des objets de discours : ils font partie de la vie quotidienne. Le vote s’y ancre davantage dans l’expérience que dans les codes.

L’électeur n’existe pas

On continue pourtant de parler de choix individuels. Mais l’individu est une fiction utile. En réalité, chacun est pris dans un monde : un territoire, des relations, des normes, des attentes. Il vote seul dans l’isoloir. Mais il vote avec tout cela en lui.

Une démocratie des milieux

Ainsi se dessine la véritable carte du pays :

Roubaix vote comme un territoire dense et structuré par des appartenances visibles. La Seine-Saint-Denis vote comme un espace où les logiques communautaires et les rapports de distance avec le reste de la société pèsent fortement. Les centres métropolitains votent comme des milieux normés et protégés. Les périphéries votent comme des mondes blessés. Marseille vote comme une ville éclatée.

Et certaines forces politiques prospèrent là où leur langage correspond à un climat déjà là, tandis que d’autres se heurtent à des frontières invisibles. La démocratie moderne célèbre l’individu. Mais elle fonctionne, en silence, comme une géographie des appartenances. Et c’est peut-être là ce qu’elle refuse de voir: nous ne votons pas seulement avec nos idées. Nous votons depuis le monde auquel nous appartenons.

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