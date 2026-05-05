Djembés, statuettes encombrantes et ambitions impériales

De prétendus anciens cadeaux obtenus du temps de Chirac deviennent des boulets politiques pour Dominique de Villepin, qui vient de lancer son propre mouvement politique (La France humaniste), dans la perspective de 2027. On vous dit tout de ces petits billets et de ces grands ambitions.

C’est Robert Bourgi qui le dit : « Le talon d’Achille de Dominique de Villepin, c’est l’argent, le luxe, l’aisance. »

Le sieur Bourgi a déjà fait parler de lui dans le registre croustillant de l’exhumation et de l’exploitation très opportune de cadeaux empoisonnés. On se souvient qu’il avait taillé un costume (à 13 000 euros) à François Fillon alors en pleine ascension vers le graal élyséen, torpillant ainsi sa campagne électorale. Du sabotage parfaitement assumé. Bourgi ne voulait pas que Fillon fît son entrée au palais présidentiel. La motivation d’aujourd’hui serait la même: pas de Dominique de Villepin dans le fauteuil du général de Gaulle. Car Robert Bourgi se pare de l’armure du gaulliste pur et dur, gardien du temple, garant de l’orthodoxie en la matière. S’il le dit…

Cascade de billets

Le caillou dans la chaussure de Dominique de Villepin ne serait pas des costumes de bon faiseur mais deux statuettes représentant Napoléon 1er. C’est en tout cas ce que ce même Robert Bourgi se fit une joie de rapporter dans le Complément d’enquête consacré à l’ex-Premier ministre et diffusé par France 2 jeudi dernier. Napoléon, le modèle politique fantasmé du Monsieur dissolution de 2005, le maître artisan de ce Waterloo, de cette initiative calamiteuse. Depuis, il a fait école. Nous avons eu la joie de connaître au moins une autre dissolution en mode Bérézina. Est-il besoin de rappeler ce haut fait de 2024 ?

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Dans ces époques, celles ou le président Chirac siégeait dans ledit fauteuil, notre héros dénonciateur avait la charge très occulte mais très fructueuse de gérer « les gestes d’amitié » des chefs d’États Africains envers la présidence française et ses alentours immédiats. Une très belle amitié, puisque se chiffrant à plusieurs millions de dollars. Une amitié, qui plus est, des plus actives si l’on en juge par le rythme auquel ces manifestations d’affection se répétaient. Bourgi évoque « douze ou quinze remises d’argent entre 1997 et 2005 pour un montant de cinquante millions d’euros ». Très chaleureuse amitié, disais-je… L’homme, fort disert, raconte autre chose. Il raconte fort bien, d’ailleurs. Une sorte de don oriental chez ce Franco-libanais né à Dakar ? C’est en effet qu’il ne se fait pas prier pour narrer cette belle anecdote sur fond de tam-tams – de djembés, si l’on préfère – qui une fois sortis de leur emballage dans la cour d’honneur de l’Élysée, libérèrent « une cascade de billets de cinq et dix dollars » (sic). Villepin venait de réceptionner ces instruments de musique exotique offerts par le président du Burkina Fasso, Blaise Compaoré. Chirac, toujours fana d’arts premiers et ne voulant pas rater ça, était présent. « Mais qu’est-ce que je vais faire des billets de cinq dollars ? » se serait-il récrié. C’est vrai, les petites coupures, ça encombre vite. Il semble que l’usage qu’il pouvait faire des quatre djembés ne lui posait pas de problème. Peut-être avait-il plaisir à en jouer, le soir au coin du feu tandis que Bernadette s’adonnait au tricot ou au macramé.

Dominique de Villepin fut successivement, ces somptueuses années-là, secrétaire général de l’Élysée, ministre des Affaires étrangères, ministre de l’Intérieur, puis Premier ministre, cela en 2005.

Cerise sur le gâteau

On comprend qu’il lorgne grave ces temps-ci sur l’Élysée, ce qui serait en quelque sorte la cerise sur le parcours entamé voilà un quart de siècle. Une sorte de couronnement quasi impérial pour cet admirateur de Napoléon Bonaparte. On comprend aussi qu’il ait pris goût à l’argent facile, l’argent qui coule en cascade, comme par enchantement. Mais, ainsi qu’on se plait à le seriner quand on en a à satiété, l’argent ne fait pas le bonheur. On a beau posséder pied à terre vaste et luxueux dans la prestigieuse avenue Foch à Paris, avoir acquis ces dernières années un château niché dans une paisible commune du Loiret, il manque au bonheur, justement, la consécration suprême, l’Élysée.

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On comprend enfin l’amertume que l’intéressé doit ressentir lorsqu’il se dit que, pour deux malheureuses statuettes du « Petit Tondu », de 75 000 euros l’une, 50 000 euros l’autre – une broutille quoi ! – offertes par deux personnes bien sous tous rapports, Blaise Campaoré, déjà nommé, et l’industriel italien Angelo Perucci, le beau rêve pourrait virer cauchemar !

Reste évidemment à savoir le crédit qu’on peut apporter aux révélations du sieur Bourgi dont nul n’ignore la forte inclination qu’il a pour le tamtam médiatique. À chacun son talon d’Achille, éventuellement les sous, les gros sous, pour Dominique de Villepin. Assurément la gloire sulfureuse de la délation en différé pour le sycophante récidiviste qui, après avoir eu la peau du ténébreux Fillon s’offrirait bien celle du flamboyant Villepin…