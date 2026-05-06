Le pays blessé

Une statue de la Vierge Marie à Notre-Dame des Monts d’Or (nord de Lyon) a été décapitée dans la nuit du 3 au 4 mai 2026, probablement à la masse. Cette statue a été retrouvée le visage brisé, rejeté au sol parmi les herbes et les pierres.

Cet acte de vandalisme, qui a également visé l’Enfant Jésus, suscite l’émoi et fait l’objet d’une enquête de la gendarmerie.

D’autres dégradations similaires ont été dernièrement rapportées, notamment en Corse et à Angers.

Mauvaise « habitude »

Quelques jours plus tôt, en Moselle, une église du XIXe siècle avait brûlé : Saint-Cyriaque de Montenach (notre photo principale), clocher effondré, charpente consumée, mémoire réduite à l’odeur du bois calciné. Une église a brûlé en Moselle. Encore une. Il faudrait dire : une de plus dans la longue litanie des pierres sacrées livrées au feu, comme si la France, désormais, ne savait plus mourir que par fragments, en consumant lentement ce qui la tenait debout. Ce n’est pas un événement : c’est une répétition. Une habitude presque. Une manière de disparition.

Car ce qui brûle, ce ne sont pas seulement des poutres, des statues, des autels — c’est une langue ancienne que les flammes lèchent et effacent, une mémoire que plus personne ne parle, sinon pour la regretter à voix basse, avec cette honte particulière des héritiers qui ne savent plus ce qu’ils ont reçu. Le feu, ici, n’est pas seulement destructeur : il est révélateur. Il éclaire, dans sa brutalité orange, l’immense fatigue d’un pays qui n’a plus la force de se défendre, ni même de se nommer.

La France ne tombe pas, elle se retire. Elle s’absente d’elle-même. Elle laisse faire. Elle regarde ses églises brûler comme elle regarde ses frontières se dissoudre, ses villes se fragmenter, son histoire devenir suspecte. Tout cela se passe dans une étrange douceur, presque une politesse du désastre. On ne veut blesser personne, surtout pas en nommant ce qui advient. Alors on se tait. Et le silence devient la forme la plus accomplie de la défaite.

Il existe pourtant une corrélation que l’on refuse obstinément de voir: plus le catholicisme disparaît de la vie réelle du pays, plus les symboles chrétiens deviennent vulnérables. Les églises abandonnées, désertées par les fidèles, réduites à de simples éléments du patrimoine, deviennent des corps sans défense. Un sanctuaire vivant protège encore ce qu’il représente ; un sanctuaire vidé devient disponible. Disponible au vandalisme, à l’indifférence, parfois à la haine.

Déchristianisation terminale

Pendant des siècles, ces lieux étaient habités : par des prêtres, des croyants, des rites, des chants, des processions, des morts et des vivants mêlés dans une même continuité. Aujourd’hui, beaucoup de ces églises ne sont plus ouvertes que quelques heures par semaine, parfois quelques jours par an. Les villages ont gardé leurs clochers mais perdu leurs paroisses. On continue d’entretenir les pierres comme on entretient les tombes d’une famille disparue. La foi s’est retirée avant les murs.

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Et c’est précisément cette vacance qui transforme les édifices chrétiens en cibles. Non pas toujours au sens d’un complot organisé, mais parce qu’une civilisation qui ne protège plus ses symboles signale inconsciemment qu’ils peuvent être profanés. On n’attaque pas seulement ce qui est haï: on attaque ce qui paraît abandonné. Une société qui cesse de considérer ses églises comme essentielles finit par envoyer à tous le message qu’elles ne sont plus sacrées.

Cruelle métaphore

La Vierge décapitée du Rhône n’est pas seulement une statue vandalisée. Elle est une métaphore involontaire du pays lui-même : un corps encore debout, mais privé de visage. Une civilisation dont on conserve parfois les monuments, mais dont on efface silencieusement l’âme. On restaure les façades, on éclaire les cathédrales pour les touristes, mais on détourne les yeux de ce qui les faisait vivre. Comme si l’on voulait garder le décor en supprimant la foi, la mémoire, la continuité intérieure qui leur donnaient sens.

On dira: accident, dégradation, hasard, vandalisme — ou pire. Le soupçon est là: les mosquées ne brûlent jamais. Les synagogues sont protégées par des murs de béton et des militaires en armes. Les églises, elles, demeurent ouvertes, isolées, parfois vides, dans un pays qui hésite même à reconnaître qu’elles furent le cœur de sa civilisation. On dira tout, et l’on dira surtout cela, pour ne pas avoir à dire autre chose. Mais à force de répétition, le hasard lui-même devient suspect, et l’explication une manière de se rassurer. Car ces feux disent moins une cause qu’un état : notre incapacité à habiter ce que nous avons été. Une civilisation ne meurt pas parce qu’on l’attaque, mais parce qu’elle ne croit plus à sa propre nécessité. Elle cesse de se transmettre, et dès lors, elle devient disponible à toutes les substitutions.

Dans les campagnes, pourtant, quelque chose résiste encore — mais à peine. Un clocher debout suffit à donner l’illusion d’une continuité. Mais ce n’est déjà plus qu’un décor, une silhouette vidée de sa voix. Les cloches ne sonnent plus que pour des cérémonies raréfiées, comme si le temps lui-même hésitait à continuer.

Et les vivants ? Ils passent. Ils regardent parfois. Ils photographient. Ils commentent. Mais ils ne pleurent plus vraiment. Car pour pleurer, il faut croire que ce qui disparaît avait un sens. Or c’est précisément ce sens qui s’est retiré avant même les pierres.

Suicide français

La vérité est peut-être là, dans cette brûlure répétée: nous assistons non pas à la destruction de la France, mais à son effacement consenti. Une forme de suicide lent, sans violence apparente, où chaque incendie n’est qu’un signe de plus de notre renoncement à être.

Et pourtant — car il faut bien que quelque chose résiste à cette évidence — il se pourrait que ces feux, à force de revenir, finissent par produire l’inverse de ce qu’ils accomplissent. Non plus l’habitude, mais le choc. Non plus l’indifférence, mais une fatigue de l’indifférence elle-même.

Car il arrive que les peuples ne se réveillent pas devant une catastrophe unique, mais devant sa répétition. Lorsque ce qui disparaît devient trop visible pour être ignoré. Lorsque la perte cesse d’être abstraite pour devenir une expérience commune. Alors, parfois, quelque chose se relève — non pas un passé retrouvé, mais une volonté. Il restera des ruines, bien sûr. Des images. Des souvenirs imprécis. Mais peut-être aussi, dans ces ruines mêmes, une question qui ne pourra plus être évitée: qu’est-ce qui, dans ce pays, mérite encore d’être sauvé — et qui est prêt à le défendre ? Mais ce monde-là s’éloigne — à moins que, précisément, cette lumière que l’on ne regardait plus ne soit rendue visible par l’obscurité elle-même. Et qu’il suffise, pour qu’elle revienne, de consentir enfin à la regarder.

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