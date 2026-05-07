Z comme Zizou…

Le journaliste français Christophe Gleizes, injustement emprisonné en Algérie, vient de renoncer à son pourvoi en cassation, ouvrant ainsi la voie à une éventuelle grâce présidentielle d’Abdelmadjid Tebboune. Dans le milieu du football, la FFF et la Ligue se sont exprimées sur l’affaire, mais le silence du PSG et de Zinédine Zidane demeure inexplicable. « Si M. Zidane devient demain sélectionneur de l’équipe de France, on attendra de lui une prise de position aussi claire que celle de Didier Deschamps. Il est essentiel que nous puissions entendre un engagement sans détour », a déclaré à la presse Thibaut Bruttin, directeur général de RSF.

On ne rappellera jamais assez le sort inique, infâme fait à notre confrère Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie depuis maintenant une année pour avoir fait son boulot de journaliste. Poser des questions. Enquêter. Il se trouve en effet que c’est son job. Cela n’a pas plu au pouvoir en place là-bas dont la conception de la liberté de la presse n’est pas très exactement celle que nous en avons ici, et plus généralement dans les pays libres, les démocraties véritables. Résultat pour le jeune reporter, le cachot. Direct.

Les jours, les semaines, les mois s’écoulent mais rien ne se passe. Certains de nos chefs à plume, y compris des plus hautes sphères, mais aussi des zélateurs du régime en vigueur à Alger, dont l’éblouissante Rima Hassam pour qui « la Mecque des révolutionnaires et de la liberté est et restera l’Algérie », n’ont pas craint d’aller là-bas livrer le spectacle pitoyable de leur soumission. Soumission ardemment assumée chez Hassan et ses potes encartés LFI, ridiculement ensevelie dans le déni chez nos caciques, dont le premier d’entre eux, l’hôte de l’Élysée.

Donc, bilan nul. Rien n’a bougé.

Christophe Gleizes croupit toujours dans les geôles de M. Tebboune dont on se demande si le bras ne va pas finir par se détacher de son buste à force de nous adresser tant et tant de bras d’honneur. Et avec une telle manifeste jouissance ! Apparemment, en haut lieu on aime ça puisqu’on n’entreprend pas grand-chose pour que ça cesse. Même que ceux qui osent prétendre qu’on devrait mettre tout de même un peu plus de biceps dans ce bras de fer interminable n’y sont considérés que comme de pauvres minables, des mabouls. C’est cela des mabouls, a dit celui-qui-sait.

Pour lui et sa cour, la stratégie en vigueur, encore et toujours, en réponse à la violence qui nous est infligée – à nous tous, à travers le sort et la personne de Christophe – se résume à offrir le spectacle tant prisé là-bas de la danse des sept voiles. Voilà le formidable plan !

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Aussi, ne voyant rien venir de positif de ce côté, et peut-être bien n’espérant plus rien, la famille de Christophe Gleizes se tourne-t-elle vers Zinédine Zidane, le futur sélectionneur de notre équipe nationale, notre champion du monde, dont le fils joue lui-même dans la sélection nationale algérienne, du fait de sa double nationalité.

On comprend évidemment la démarche de la famille et des proches du prisonnier. Voir en Zidane une sorte de Zorro, pouvoir un jour chanter en pleurant de joie quelque chose comme « Zizou est arrivé et Christophe est rentré » – bien sûr on en rêverait tous.

L’intéressé fera-t-il quelque chose qui réponde aux espoirs mis en lui par ces parents à bout d’espérance ? Le peut-il seulement ? S’y sent-il légitime, lui qui avec une habileté, une prudence, une réserve jamais démenties a si bien su se tenir à l’écart, au long de ces années, de toute implication peu ou prou politique ? Question délicate. Lui seul à la réponse.

Il reste que l’appel au secours, déchirant, des parents de Christophe, n’est autre, en réalité, qu’un sacré camouflet, une satanée paire de baffes lâchée à la figure de nos prétendus gouvernants, président de la République, Premier ministre, ministre de l’Intérieur, ministre des Affaires étrangères, toute la clique quoi ! C’est leur cracher au visage qu’on a pris acte de leur indicible médiocrité.

Même tirer un gosse de France embastillé arbitrairement entre les quatre murs d’une taule algérienne, ils en sont incapables ! Voilà ce que l’appel des parents de Christophe leur assène le plus clairement du monde.

Ce que eux sont incapables de faire, ce que Zizou ne peut sans doute pas, les quelques millions de Franco-algériens présents ici, sur le sol de France, ne le pourraient-ils pas, eux ? Ne pourraient-ils pas se mobiliser en masse pour la libération de Christophe Gleizes ? voilà qui aurait non seulement de l’allure mais qui ne contribuerait pas peu à vivifier le sacro-saint vivre ensemble dont tout un chacun se réclame. Et qui en a bien besoin.