Un navet de saison

Faire un film choquant pour mieux éviter de penser, qui plus est avec Laure Calamy, c’est encore raté.

Le cinéma français produit chaque année un certain nombre de comédies pas drôles dont on se demande toujours comment elles ont pu franchir les délicates étapes de l’écriture, puis du financement jusqu’au montage.

C’est quoi l’amour ?, de Fabien Gorgeart, en fait manifestement partie, affichant un casting d’acteurs presque spécialisés dans ce genre singulier et désolant, avec l’attendue Laure Calamy en tête.

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Il s’agit d’une vague histoire d’annulation d’un mariage religieux sur lequel le pape est bien évidemment le seul compétent. Un pape à la peau noire tellement caricatural qu’on se demande si le cinéaste a conscience du côté gênant de sa fausse audace. Mais tout ici est à l’avenant : clichés et grosses ficelles, interrogations et questionnements pour romans de gare. On fait semblant de se poser des questions « de société », on fait mine de rire de tout et de rien, et on termine son film en queue de poisson parce qu’on n’a fondamentalement rien à dire. Affligeant.