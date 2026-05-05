France Télévisions: Faites entrer l’accusé!

Le réquisitoire de Gilles-William Goldnadel. La défense de Stéphane Sitbon-Gomez. La bataille de Charles Alloncle. Découvrez le sommaire de notre nouveau numéro

A en juger par les jérémiades et criailleries que son rapport a suscitées, on dirait que Charles Alloncle a levé de sacrés lièvres. C’est ce qu’affirment Élisabeth Lévy et Jean-Baptiste Roques dans la présentation de notre dossier du mois. Le député UDR a en tout cas exposé des problèmes de gestion à France Télévisions et confirmé le défaut de pluralisme à Radio France. Gilles-William Goldnadel est en croisade contre l’audiovisuel public depuis près de trente ans. Il se confie à Élisabeth Lévy et Jean-Baptiste Roques : tout ce qu’il dénonce inlassablement a éclaté au grand jour grâce à la commission Alloncle, qu’il s’agisse de dérives financières, de collusions politiques, ou du traitement malhonnête du conflit au Proche-Orient. Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, prend la défense de l’audiovisuel public dans une autre interview. S’il reconnaît certains manquements à la neutralité et promet une gestion plus rigoureuse des deniers publics, il récuse certains reproches qu’il estime calomnieux ou orientés. Et se dit fier du travail accompli malgré la pression des « extrêmes » et la tempête Alloncle. Charles Alloncle raconte à Élisabeth Lévy et Jean-Baptiste Roques les six mois d’auditions houleuses qu’il a vécus, avec des fuites orchestrées par des députés, un président de commission hostile, et de violentes attaques dans la presse… Il passe en revue tout ce qu’il a découvert en plongeant dans les entrailles de l’audiovisuel public.

Le numéro 145 est disponible aujourd’hui sur le kiosque numérique, et demain mercredi 6 mai chez votre marchand de journaux !

Lors des auditions, les pontes des médias d’État ont eu à répondre de leur manque de neutralité. Contorsions, déni et mauvaise foi : le spectacle a été à la hauteur des attentes. Jean-Baptiste Roques dresse le florilège des plus belles tartufferies entendues à l’Assemblée. Jean-Michel Delacomptée a suivi de près l’audition de Patrick Cohen qui n’a pas craint de se poser en arbitre du pluralisme. Malmené par ceux qui l’interrogeait, l’éditorialiste vedette a fustigé la commission et a exposé une morale à géométrie variable. Ainsi qu’un goût pour la délation. En témoignant, François de Rugy a affirmé que le traitement des questions écologiques dans l’audiovisuel public était plus porté sur l’émotion et le militantisme que sur la science. Benjamin Goldnadel a interrogé l’ancien ministre et Laurent Lesage avec qui il anime la chaîne YouTube « Et si l’économie sauvait l’écologie ? » où ils rappellent que l’écologie a besoin de la science.

Dans son éditorial, Elisabeth Lévy cite un rapport de l’Organisation internationale du travail qui révèle que « le stress, le harcèlement ou les journées interminables » causent chaque année la mort de près de 840 000 personnes dans le monde. Et la CGT d’exiger que le gouvernement double le nombre d’inspecteurs du travail. Pourtant, le problème en France n’est pas qu’il n’y a pas assez de contrôles, c’est qu’il y a trop de normes à contrôler. Sans parler de cette nouvelle épidémie, celle des arrêts-maladie dont le nombre et le coût s’envolent et dont on ne saurait totalement exclure qu’une partie soit abusive, voire frauduleuse. Le grand-guignol antifasciste vient d’être ressuscité par la croisade anti-Bolloré orchestrée en réaction au limogeage d’Olivier Nora. Mais notre directrice de la rédaction certifie que, au moment où la République des lettres s’efface au profit du royaume des écrans, cette agitation de salon est aussi le chant du cygne d’un monde qui disparait – le monde littéraire lui-même.

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Gil Mihaely salue la publication (chez Gallimard) du nouveau livre de Georges Bensoussan, Une nouvelle histoire du sionisme. En choisissant comme bornes de son étude les années 1860 et 1950, l’historien décrit la formation d’un État, de sa genèse au sein de l’espace ottoman à la cristallisation du récit victimaire arabe. Inquiets de voir Jordan Bardella toujours plus haut dans les sondages, les Insoumis et leurs compagnons de route tentent, depuis les élections municipales, d’imposer le thème du racisme dans le débat politique. Selon Martin Pimentel, il s’agit d’une stratégie cynique mais payante. Quand le rouleau compresseur de l’administration les mène au bord du gouffre, les paysans se tournent vers la religion. Estelle Farjot et Léonie Trébor nous font découvrir un front commun des curés et des agriculteurs contre la sécheresse des tableaux Excel.

Chez nos chroniqueurs, Olivier Dartigolles se félicite de ce que le 1er-Mai demeure obligatoirement chômé et payé. Pour Ivan Rioufol, la France est plongée dans un désastre existentiel qui oblige à ouvrir les yeux sur les causes de son déclin. Emmanuelle Ménard déplore le peu d’influence de la France sur la scène internationale aujourd’hui. Dans ce domaine comme dans d’autres, Emmanuel Macron aura écorné l’image de la patrie des droits de l’homme. Gilles-William Goldnadel dénonce la mollesse face aux mollahs, en d’autres termes la morale à géographie variable de la presse occidentale dans son traitement de la guerre en Iran.

Cent réfugiés de la maison Claver, qui « œuvre depuis 2008 à l’élaboration d’un modèle d’intégration durable des réfugiés en France », ont posé devant l’objectif d’Hannah Assouline. Le livre qu’elle vient de publier chez Herscher, Autres visages, autres mains est une galerie de portraits qui témoigne, avec un tact admirable, de la violence de l’exil et de la reconstruction par l’amitié. Jean-Michel Delacomptée salue un ouvrage franc et sensible, à l’image des regards qu’il sublime. Neuf des portraits – de visages et de mains – accompagnent la recension. Dans son nouveau roman, Patrick Besson s’imagine tomber amoureux d’une jeune femme, être hospitalisé puis assister au dramatique incendie d’un bar. Ce qu’il ne pouvait imaginer, c’est qu’il allait vivre tout cela, réellement, quelques mois plus tard. Pour Simon Collin, Le jour où je suis tombé amoureux (Albin Michel) nous pose une question très sérieuse : les écrivains feraient-ils l’Histoire ? Bruno Lafourcade a lu Descente dans la Roumanie de Ceausescu de Radu Portocala (Éditions Non Grata). L’auteur, qui a survécu à l’abomination du régime du Conducator, témoigne de ce tyran grotesque, imbécile et cruel qui a profondément meurtri son pays. Un cauchemar que les Occidentaux ont refusé de voir.

Selon Levinas, un visage n’est jamais vraiment vu. Trois expositions mettent ce paradoxe à l’honneur : au Petit Palais, portraits et autoportraits étalent leur narcissisme ; au musée Jacquemart-André, les maîtres du Siècle d’Or espagnol jouent des pâleurs mystiques ; et aux Franciscaines, les modèles ne sont que de dos ! Pour Georgia Ray, contempler les œuvres exposées nous permet de porter un regard nouveau sur les visages de ceux qui nous entourent et surtout ceux que nous aimons. Le vin a toujours été indissociable de la France, mais aujourd’hui les Français en boivent de moins en moins, voire plus du tout. Et les restaurants gastronomiques sont obligés de pratiquer des prix élevés pour supporter les charges sous lesquelles ils croulent. Pour notre bonheur, Emmanuel Tresmontant nous confie les adresses de lieux où l’on peut boire de jolis canons sans se ruiner. Avec le Festival de Cannes, on pourrait croire que mai est le mois du cinéma. C’est tout l’inverse, nous explique Jean Chauvet, puisque la presse est priée de se taire jusqu’à la présentation officielle des films. Heureusement que quatre films de Sacha Guitry sortent en vidéo et L’homme qui voulut être roi de John Huston ressort en salles.

Si les conclusions de la commission Alloncle vous encouragent à éteindre votre télévision, vous pouvez toujours ouvrir votre nouveau numéro de Causeur…

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