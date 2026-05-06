Nuñez/Retailleau: les vains barrages contre l’entrisme islamiste

Le dernier texte voté sur le « séparatisme » date de moins de cinq ans. Bruno Retailleau a largement fait adopter sa proposition de loi sur l’« entrisme islamiste » au Sénat, hier. De son côté, Laurent Nuñez affirme « ne pas avoir de problème avec l’islam en France, mais combattre ceux qui l’utilisent pour porter atteinte à notre République ». Il a également déclaré que le texte de M. Retailleau constituait une « œuvre inachevée » et souhaite proposer, en conseil des ministres, des mesures supplémentaires contre le séparatisme et l’entrisme dans les prochaines semaines. Les gouvernements se succèdent, tandis que l’islamisation de la société française se poursuit inéluctablement.

Bruno Retailleau entend lutter contre l’entrisme islamiste. Le candidat LR à la présidentielle a fait adopter hier soir, par le Sénat, une proposition de loi dans ce sens. Son successeur à l’Intérieur, Laurent Nunez, promet d’en faire autant, après avoir pourtant assuré, en avril, vouloir « mieux contribuer à faire connaître l’islam ».

Victoire au Sénat. La proposition de loi contre l’entrisme islamiste, que j’ai initiée, est adoptée.



Ce texte renforce notre République contre cette idéologie radicale qui progresse à bas bruit et qui menace la cohésion nationale : réponse pénale renforcée, financement asséché,… https://t.co/RhT6nl1erC — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) May 5, 2026

Retailleau est plus convaincant que Nunez qui ne voit pas non plus d’inconvénient au voilement des petites filles. Cependant, ce n’est pas tant l’entrisme qui est à combattre, en identifiant les associations militantes et leurs doubles discours anti-français, que l’islam subversif lui-même. Or, pour être de ceux qui alertent depuis trente ans sur ce danger, qui sait se dissimuler par le mensonge (la taqiya), j’ai pu mesurer ses protections : elles sont produites par un système faussement vertueux qui a érigé le populisme en repoussoir.

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Dans Le Figaro de lundi, l’essayiste Nicolas Baverez prédit l’effondrement de ce courant de pensée en constatant notamment l’échec électoral du Hongrois Victor Orban ou les difficultés que rencontre Donald Trump. Cependant une addition de chiffres et de courbes ne rend pas compte du désespoir existentiel des peuples confrontés au mondialisme, démolisseur de frontières. Ceux qui réduisent le populisme au rang d’une démagogie décérébrée sont les mêmes qui restent indifférents à la fragilité des nations ouvertes et aux effets anesthésiants de l’idéologie antiraciste, qui interdit de se plaindre de l’immigration de masse. Face à l’offensive de l’islam conquérant en Occident, et singulièrement en France, les populistes demeurent les premiers résistants. Non seulement ils ne sont pas voués à disparaître, mais l’intérêt qu’ils portent aux souffrances des méprisés leur promet une audience grandissante.

Quand Emmanuel Macron désigne la Russie de Poutine comme une menace pour la France, en finançant l’Ukraine à hauteur de 17 milliards d’euros, il contribue à détourner les regards sur la dangerosité du djihad importé et ses pratiques terroristes. Le chef de l’Etat oblige de surcroit le pays, naguère dépendant de Moscou pour une partie de son énergie, à se tourner toujours davantage vers les pays arabo-musulmans pour assurer sa sécurité gazière et pétrolière. La mise au ban d’Israël, qui mène une guerre totale à l’islamisme qui a juré sa disparition, ajoute à la mansuétude dont bénéficie cette idéologie totalitaire auprès des « élites » françaises. La dictature des mollahs et des Gardiens de la Révolution est moins critiquée que l’offensive israélo-américaine en Iran. Les médias occultent d’ailleurs le rejet de l’islam par le peuple iranien majoritairement musulman : sur les 75.000 mosquées que comptait le pays, 50.000 ont été fermées.

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Pour avoir traité de « mabouls » ceux qui entendent défendre les intérêts nationaux face à l’Algérie revancharde, Macron a été explicite sur son désir d’apaisement avec ceux qui humilient la France. Les calomnies que subit Boualem Sansal, lâché par les couards, sont liées à ses attaques contre l’islam qu’il refuse de différencier de l’islamisme. Jean-Luc Mélenchon se veut d’ailleurs le protecteur de la nouvelle France musulmane. Bref, lutter contre l’entrisme islamiste restera vain tant que la France poursuivra sa folle politique d’immigration, et ses compromissions avec l’ennemi intérieur.