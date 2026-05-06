Hilarant pastiche canadien du Satyricon

Canada. Le NPD (progressistes) a élu Avi Lewis à sa tête lors de son congrès fin mars. L’événement a aussi suscité des critiques sur son fonctionnement interne pour la prise de parole.

Au Canada, le Nouveau parti démocratique (NPD) a élu son nouveau chef au terme d’un congrès tenu à Winnipeg du 27 au 29 mars. Les organisateurs ont conçu un système original pour distribuer les prises de parole des délégués en favorisant les « equity-seeking groups », c’est-à-dire les minorités.

Rappelons que « l’équité » consiste non pas à imposer l’égalité (au sens français du terme) des chances, mais à avantager les personnes défavorisées. Au fameux congrès, celles-ci étaient catégorisées en cinq groupes : les racisés, les autochtones, les membres de la communauté « 2SLGBTQ+ » (on finira par épuiser l’alphabet latin), les personnes « en situation de handicap », et les femmes et femmes trans (dans la même catégorie). Les intervenants devaient annoncer les couleurs, au propre comme au figuré, en brandissant une carte de couleur différente. Mais comment choisir sa classification en cas de chevauchement des catégories ? Et quid d’un cumul de cartes ? La « personne » exerçant la présidence des débats, Adrienne Smith, qui a rappelé, fermement, qu’elle était « non binaire » (révélation inattendue), a été appelée à trancher des épineux et déchirants problèmes de priorité. Exemple : un transgenre noir devait-il précéder une lesbienne monoparentale asiatique ? Ce fut encore plus inspirant que les disputatios d’antan sur le sexe des anges !

Mais tout est bien qui finit bien : le chaos fit place à la lumière. Pour finir, fut triomphalement élu au premier tour de scrutin Avi Lewis, documentariste blanc, juif et très binaire cisgenre. Quel héroïsme pour surmonter ce triple… handicap. L’oint du NPD remet tout en ordre en promettant avec aplomb la résurrection de son parti actuellement en mort cérébrale. Et foin des sceptiques qui osent dire que ce felliniesque congrès a ignoré les cruciales questions nationales de fond en raison de quelques controverses procédurales. Sa plus crédible proposition économique ? Nationaliser les épiceries ! Simple, mais il fallait y penser.

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